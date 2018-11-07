Eklem ağrılarına iyi gelen besinler nelerdir?

Özellikle masa başı çalışanlarında ya da spor yapan insanlarda aniden görülen eklem ve kas ağrılarını azaltmak için düzenli bir şekilde tüketilmesi gereken besinler hangileridir? İşte cevabı...

Eklem ağrılarına iyi gelen besinler nelerdir?

Genellikle yaşı insanlarda görüldüğü sanılan ancak masa başı çalışanı ya da spor yapan insanlarda da boy gösterebilen eklem ağrılarının aslında yaşla hiçbir ilgisi yoktur. Çeşitli sebeplerle meydana gelen bu rahatsız edici ağrılar için doktora görünmekte fayda var. Peki eklem ve kas ağrılarına iyi gelen besinler nelerdir? İşte cevabı...

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Eklem ağrılarına iyi gelen besinler nelerdir?

BALIK
Omega-3 balığı olan somon, sardalye, hamsi ve uskumru epa VE DHA bilişselleri içeriyor. Bu balıklar, kalp sağlığını korumanın yanı sıra iltihap önleyicidir. Yağlı balıklar D vitamini ihtiyacını karşıladığı için istenmeyen kronik iltihapları önler.

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Eklem ağrılarına iyi gelen besinler nelerdir?

CHİA TOHUMU
Omega-3 gibi yağlı asitler açısından zengin bir besin olan Chia, iltihabı yok eder. Sindirimi yavaşlattığı için ve uzun süre tok tutma özelliği olduğu için kilo vermenizi de kolaylaştırır.

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Eklem ağrılarına iyi gelen besinler nelerdir?

ANANAS
Ananas meyvesinde bulunan bromelayin enzimi iltihabı önlemeye yardımcıdır.

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