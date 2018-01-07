Ekipler teyakkuza geçti: 5 kişi aranıyor

Uludağ’da doğa yürüyüşü sırasında 6 metrelik şelalede mahsur kalan 5 kişi için kritik dakikalar başladı. Bir kişinin ayağının kırık bir kişininse soğuktan donmak üzere olduğu öğrenilirken kayalık olduğu için ulaşımın imkansız olduğu bölgeye acil kurtarma yapabilecek helikopter istendi.