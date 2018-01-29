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Ekin Türkmen kimdir? Oyuncu Umut Kurt ile aşk yaşıyor

Ekin Türkmen kimdir? Oyuncu Umut Kurt ile aşk yaşıyor

Oyuncu Ekin Türkmen'in meslektaşı Umut Kurt ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili önceki gün Asmalımescitte eğlenirken görüntülendi. Peki Ekin Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekin Türkmen'e dair merak edilenler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 11:26 - Güncelleme: 29-01-2018 11:26

Oyuncu Ekin Türkmen, Mayıs 2016’da aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Tugay Mercan’dan Eylül 2017’de ayrılmıştı. Güzel oyuncunun uzun zamandır kalbi boştu. Fakat dün akşam çekilen görüntülerle Türkmen'in yeni aşkı tamamen tescillendi. Ekin Türkmen meslektaşı Umut Kurt ile aşk yaşıyor. Peki Ekin Türkmen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ekin Türkmen'e dair merak edilenler...

EKİN TÜRKMEN KİMDİR? Aslen Nevşehirli olan Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984'te İzmir'de doğdu. Liseyi yeni bitirdiği yıl Best Model yarışmasına katıldı. Bu yarışmada derece alamadı ama Osman Sınav ile tanıştı.

İzmir'den İstanbul'a gelip dizide oynamaya başladı. Bu arada İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyarak mezun oldu. İlk defa Osman Sınav'ın yönetmenliğinde 2002 yılında Ekmek Teknesi adlı dizide; Savaş Dinçel, Hasan Kaçan, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Açelya Akkoyun, Cem Kılıç ile oynadı.

2008 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrolerinde Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın oynadığı Küçük Kadınlar dizisinde Elif Gezici rolünü oynarken lisan öğrenmek için Amerika'ya gitmek maksadıyla diziden 2009 yılında ayrıldı. Ve Los Angeles'a giderek bir yıl ingilizce eğitimi aldı.

2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Anadolu Kartalları adlı sinema filminde Ekin Türkmen, Engin Altan Düzyatan, Şevket Çoruh, Özge Özpirinçci, İsmail Filiz, Hande Subaşı, Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen ile birlikte oynadı.

 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Aşk Emek İster dizisinde Ekin Türkmen, Furkan Palalı, Müge Boz ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan da oynamıştı.

2014 yılında yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Hatasız Kul Olmaz adlı dizide başrollerini Murat Han, Ekin Türkmen ve Ertan Saban paylaştı. 2015 yılında Sen Benimsin ve Racon dizilerinde rol aldı. Son olarak ise 2017 yılında Son Destan dizisinde Selvi karakterine hayat verdi.

 2010-2012 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile büyük bir aşk yaşayan Ekin Türkmen, ardından oyuncu Tugay Mercan ile bir birlikteliğe yelken açmıştı. Güzel oyuncu, şimdi ise meslektaşı Umut Kurt ile aşk yaşıyor.

Ve yeni aşk tescillendi işte Ekin Türkmen'in kalbini çalan ünlü isim!

 

 

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