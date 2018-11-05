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Ekim ayı enflasyonu ne kadar çıktı Eylül'de 15 yılın rekoru kırılmıştı

Ekim ayı enflasyonu ne kadar çıktı Eylül'de 15 yılın rekoru kırılmıştı

Piyasaların merakla beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklandı, TÜFE yüzde 2.67 oranında arttı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:49 - Güncelleme: 05-11-2018 10:02

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Rakamlar beklentilerin üzerinde geldi. Ekim ayında aylık TÜFE yüzde 2.67, yıllık TÜFE ise yüzde 25.24 oldu. ÜFE'deki artış ise yüzde 45.01 olarak duyuruldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0.15, en yüksek yüzde 3.20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 23.52 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 22, en yüksek yüzde 25.50 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 21,84 düzeyinde gerçekleşmişti. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,93) göre, bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 24,34’e gerileyeceğini hesaplanıyor.

Reuters'in enflasyon beklenti anketi sonuçları ne diyor?
Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) bir önceki ay yaşanan yüzde 6.3 seviyesindeki sürpriz yükselişi ardından Ekim ayında yüzde 2 artış göstermesi, böylece yıllık enflasyonun son 15 yılın rekoru olan yüzde 24.5 civarında yatay kalması bekleniyor.

Reuters’ın 18 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 21’li seviyelerden TCMB’nin de son Enflasyon Raporu’nda güncellediği enflasyon tahmini olan yüzde 23.5 seviyesine gelmiş durumda.Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.

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