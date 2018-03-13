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EKB nedir? Ev kiralarken ve alırken Enerji Kimlik Belgesi sorun

EKB nedir? Ev kiralarken ve alırken Enerji Kimlik Belgesi sorun

Ev alacaklara ya da kiralayacaklara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uyarısı geldi. Peki Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir? Kısa adı EKB olan Enerji Kimlik Belgesi, binalarda bulunan enerji türlerinin etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, gereğinden fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bununla birlikte çevreye zarar verecek faktörleri engellemek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 13:01 - Güncelleme: 13-03-2018 13:01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binalara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren cezai yaptırımlar uygulamaya başlayacağı belirtildi. Bu tarihten sonra, Enerji Kimlik Belgesi olmayan bir binanın alım, satım ve kiraya verilmesinde sorunlarla karşılaşılabileceği kaydedildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla yayımlanan "Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri" adlı kitapçıkta Enerji Kimlik Belgesi’nin sorgulanması tavsiye edildi.

BİNALARIN EKB ALMASI ZORUNLU

EKB alımında cezai yaptırımlar için son tarih daha önce 1 Mayıs 2017 olarak belirlenmişti. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu tarih 1 Ocak 2020’ ye ertelendi. Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi almaları yasal zorunluluk.

Bakanlığın resmi web sitesinde açıklandı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayımlanan kitapçıkta; ev satın alırken veya kiralarken, binanın yalıtımlı, pencerelerin ve doğramalarının enerji verimli, ısıtma için kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dış duvar iç yüzeyinde bakteri, küf, mantar gibi lekelerin olup olmadığını, binanın ısıtma, soğutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi’ni sorgulamaları tavsiye ediliyor.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir? : Kısa adı EKB olan Enerji Kimlik Belgesi, binalarda bulunan enerji türlerinin etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, gereğinden fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bununla birlikte çevreye zarar verecek faktörleri engellemek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Binalarda enerji kullanımı ve enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir Enerji Kimlik Belgesi (EKB) verilir. Enerji Kimlik Belgesindeki amaç, enerjiyi verimli kullanan ve yenilebilir enerji tercih eden yapılar ile enerji verimliliği faaliyetinden bulunmayan binaların arasındaki farkı oluşturup bu yapıların değerinin belirlenmesidir."

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