Ek ödemeler açıklandı! Kadroya geçenlerin maaşına...

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin 2 Ocak’ta başlayan kadro maratonu 2 Nisan’da tamamlanmıştı. İşçiler hem maaşlarını hem de sosyal haklarını hesap ediyor.

Ek ödemeler açıklandı! Kadroya geçenlerin maaşına...

Kadroya geçen taşeron çalışanlara ödenecek olan ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı. Kadroya geçişi tamamlanan taşeron çalışanlar, aylık ücretlerine ek olarak ödemeler de alacak.

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Ek ödemeler açıklandı! Kadroya geçenlerin maaşına...

Belirtilen ücretler gerek genel idare gerekse de belediye şirketlerine geçen taşeron çalışanlar için aynı şekilde ödenecek. Bunların başında çocuk yardımı geliyor.

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Ek ödemeler açıklandı! Kadroya geçenlerin maaşına...

İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı yapılacak. Çalışılan güne göre bir öğün yemek verilecek. Yemek verilmezse her gün için 5 lira yemek ücreti ödenecek.

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Ek ödemeler açıklandı! Kadroya geçenlerin maaşına...

Mazereti olan işçilere mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni hakkı da tanındı.

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