Ek ödemeler açıklandı! Kadroya geçenlerin maaşına...

Kadroya geçen taşeron çalışanlara ödenecek olan ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı. Kadroya geçişi tamamlanan taşeron çalışanlar, aylık ücretlerine ek olarak ödemeler de alacak.
Belirtilen ücretler gerek genel idare gerekse de belediye şirketlerine geçen taşeron çalışanlar için aynı şekilde ödenecek. Bunların başında çocuk yardımı geliyor.
İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı yapılacak. Çalışılan güne göre bir öğün yemek verilecek. Yemek verilmezse her gün için 5 lira yemek ücreti ödenecek.
Mazereti olan işçilere mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni hakkı da tanındı.
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