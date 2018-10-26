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Ek göstergenin 3600'a çıkması ne demek kimleri kapsıyor?

Ek göstergenin 3600'a çıkması ne demek kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge nediri ne zaman çıkacak ve ek göstergenin 2200'den 3600'a çıkarılması kimlerin maaşına yansıyacak soruları bugün Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak edildi. 600 ek gösterge hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, konu hakkında detayları internette sorguluyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilir?

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 13:42 - Güncelleme: 26-10-2018 14:00

3600 ek gösterge ne demek, 3600 ek gösterge zammı ne zaman çıkacak soruları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, AA Editör Masası’nda 2023 Eğitim Vizyonu'nu değerlendirdi. Selçuk buradaki konuşmasında, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını ifade etti. Bu konuşmanın ardından, '3600 ek gösterge nedir?' sorusu sorgulanmaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

EK GÖSTERGE NEDİR: Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ***VATAN SEVER *** 26 Ekim 2018 14:21 ünversite okuyamayan 30 yılını doldurmuş ilk okul,orta okul ve lise mezunu olan memurlar bu devlete hizmet etmedimi onlar A 3600 HARRAM MI bu ne vefasızlık vede insan ayrımcılığı lanet olsun bu ikilemi çıkaranlara

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