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Ehliyet yenileme ücreti güncellendi EGM kaç para?

Ehliyet yenileme ücreti güncellendi EGM kaç para?

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar oldu, 2018 yeni ehliyet parası ne kadar ve yeni ehliyet alma randevusu nasıl alınıyor sorularının yanıtı haberimizde. 2018 yılında ehliyetini yeni tip ehliyetlerle değiştirmek isteyen sürücüler öncelikle EGM sayfasından online randevu alacak, daha sonra yeni ehliyet parası 15 TL(13 TL Değerli kağıt bedeli+2 TL Hizmet Bedeli) ödeyecek.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 09:30 - Güncelleme: 07-11-2018 09:30

Ehliyet yenileme işlemi, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, online EGM ehliyet değişim randevusu alma nasıl soruları araştırılmaya başladı. Eski ehliyetlerini yeni tip ehliyetlere çevirmek isteyen vatandaşlar, bu işlem için gerekli belgelerin neler olduğunu araştırıyorlar. Ehliyet yenileme işlemi EGM'nin online randevu sistemi üzerinden başvuruluyor. Daha sonrasında ise götüreceğiniz belgelerle birlikte işleminizi kolayca halledebilirsiniz.

Vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr​) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR: 2018 yılında ehliyet yenileme ücreti 15 TL(13 TL Değerli kağıt bedeli+2 TL Hizmet Bedeli)'dir. Bu ücreti bankaya ödeyebiliyorsunuz. Ödemeleri internet bankacılığı yoluyla ödeyeceklerin işlem yaptığı bankanın ilgili şubesinden "Tahsil Edilmiştir." kaseşi basılmasıyla ilgili EGM tarafından duyuru yapılmıştır.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir: Eski sürücü belgeniz -Sürücü olur sağlık raporu - Nufüs cüzdanı veya pasaport - 2 Adet biyometrik fotoğraf - Parmak izi verilecek (Emniyette) - Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (15 TL) - Kan gurubunu belgeleyen belge veya beyan(eski sürücü belgenizde kan grubunuz yazıyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok)

Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir: Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

Sürücü belgemi bir yakınım teslim alabilir mi: Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi ne kadar: M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

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