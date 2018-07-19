Ehliyet yenileme başvurusu yapma 2018 yeni ehliyet parası

Ehliyet alma ücreti ne kadar oldu, 2018 yılı ehliyet yenileme başvuru sayfası neresi, nasıl randevu alabilirim soruları merak konusu oldu. Vatandaşlar 2 Nisan'dan beri ehliyet işlemlerini nüfus müdürlüklerinden yapabiliyor. Öncelikle vatandaşlar ehliyet yenileme ya da alma işlemleri için online sistemden randevu alması gerekiyor. Randevu dışında gidenler hizmet alamıyor. Peki ehliyet randevu alma adresi ne, ehliyet başvuru ücretleri hangi bankalata ödeniyor? İşte yeni sistem hakkında merak edilenler...

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU: Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi.

Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

Ehliyet yenileme ücreti kaç para oldu ve yeni ehliyet başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak araştırması hergün binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Artık yeni ehliyet randevusu nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Yeni kimlik için vatandaşlar 134 lira ödeyecek. Ayrıca ehliyet randevusu için randevu.nvi.gov.tr ya da ALO 199'u arayabiliriniz. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir: Eski sürücü belgeniz -Sürücü olur sağlık raporu - Nufüs cüzdanı veya pasaport - 2 Adet biyometrik fotoğraf - Parmak izi verilecek (Emniyette) - Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (15 TL) - Kan gurubunu belgeleyen belge veya beyan(eski sürücü belgenizde kan grubunuz yazıyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok)

Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir: Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

Sürücü belgemi bir yakınım teslim alabilir mi: Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi ne kadar: M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.