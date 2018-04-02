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Ehliyet ücreti kaç para oldu 2018 ehliyet yenileme randevusu alma

Ehliyet ücreti kaç para oldu 2018 ehliyet yenileme randevusu alma

Ehliyet alma ücreti ne kadar oldu, ehliyet yenileme randevusu nereden ve nasıl alınır? Bugünden itibaren ehliyet alma işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Artık ehliyet almak için nufüs müdürlüklerine başvuruda bulunulacak. Tek bir imza yada parmak iziyle tüm belgeler tek yerden alınacak. Peki yeni ehliyet alma başvurusu yada ehliyet yenileme başvurusu nasıl olacak, yeni ehliyet alma ücreti ne kadar oldu 2018.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:05 - Güncelleme: 02-04-2018 11:20

Ehliyet alma ücreti ne kadar oldu, 2018 yılı ehliyet yenileme başvuru sayfası neresi, nasıl randevu alabilirim soruları merak konusu oldu. 2 Nisan'dan itibaren sürücü belgesi alma başvuru işlemleri Nufüs müdürlüklerinden yapılacak. Vereceğiniz bir imza ya da parmak iziyle gerekli belgeleri tek bir yerden dolaşmadan alabileceksiniz.

Peki ehliyet alma başvurusu nasıl olur, ehliyet yenileme başvurusu ve ücreti ne kadar oldu sorularının yanıtı haberimizde.

EHLİYET FİYATLARI BELLİ OLDU: Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ BELGESİNDE YENİ DÖNEM: Pasaport ve sürücü belgeleri 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir: Eski sürücü belgeniz -Sürücü olur sağlık raporu - Nufüs cüzdanı veya pasaport - 2 Adet biyometrik fotoğraf - Parmak izi verilecek (Emniyette) - Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (15 TL) - Kan gurubunu belgeleyen belge veya beyan(eski sürücü belgenizde kan grubunuz yazıyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok)

Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir: Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

Sürücü belgemi bir yakınım teslim alabilir mi: Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi ne kadar: M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

BAŞVURU NOKTALARI ÇOĞALDI: Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi.

 

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