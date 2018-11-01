Ehliyet sonuçları sorgulama açıldı 20 Ekim MEB girişi

Ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor, gözler Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuç ekranında. Yılda 5 kez yapılan ehliuey sınavının 4.sü 20 Ekim'de yapılmıştı. Milyonlarca sürücü adayı ehliyet sınav sonuçlarına kilitlendi. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB tarafından ilan edilecek ehliyet sınav sonuçları bugün saat 18.00'e kadar erişime açılacak. Ehliyet sonuç bilgisi TC numarası ile online sistemden sorgulanacak. Direksiyon sınavına girmek için en az 70 puan almak şart.

Yıl içerisinde 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsünün değerlendirme sonuçları 1 Kasım Perşembe günü ilan edilecek ancak saat detayıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak. Teorik sınavdan 70 puanı alan adaylar, uygulamalı sınav olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

Yılın son ehliyet sınavı ise 22 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 3 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

EHLİYET SINAV SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

EHLİYET SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR: Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yollanmalıdır.

İTİRAZ ÜCRETİ NE KADAR: İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘’Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ODSGM’nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.