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Ehliyet sonuçları MEB-MTSAS sorgu sayfası giriş ekranı

Ehliyet sonuçları MEB-MTSAS sorgu sayfası giriş ekranı

Ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak, 2018 direksiyon sınav tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. 10 Şubat ehliyet sınav sonuç sayfası erişime 22 Şubat Perşembe günü açılacak. Ehliyet sonucundan geçer not almak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor. Ehliyet sonuç bilgisi SMS ile yollanmayacak MEB sonuç bilgisini online TC ve kullanıcı şifresi ile sorgulayabileceksiniz.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 14:50 - Güncelleme: 20-02-2018 14:50

Ehliyet sonuçları erişime açılacak gözler Milli Eğitim Bakankuğı-MTSAS sonuç bilgi sayfasında. 10 Şubat'ta yapılan ehliyet sonuçları için MEB kesin tarihi açıkladı. Direksiyon sınavına girmek için gün sayan binlerce sürücü adayı ehliyet sonuçlarının açıklanacağı tarih kilitlendi. Ehliyet sonuç bilgisi 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00ê kadar açıklanacak. Adayların ehliyet sınav sonuç bilgisi SMS ya da mail ile adresilerine yollanmayacak. Ehliyet sonuç sorgulama bilgisi online olarak meb.gov.tr adresinden TC şifresi ile yapılacak. 

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR: Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRME: Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

SINAV SONUÇLARI 35 DAKİKADA AÇIKLANACAK: MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, bakanlık tarafından sürücü adaylarına, teorik sınav sonrasında direksiyon uygulama sınavlarının düzenlendiğini söyledi.

Her yıl 1.5 milyonu aşkın kursiyerin direksiyon uygulama sınavlarına alındığını belirten Şamlıoğlu, "Uygulama sınavlarındaki başarısızlıklar da göz önünde bulundurulduğunda her yıl 2 milyonu aşkın sürücü adayına sınav yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Direksiyon uygulama sınavlarının diğer kâğıt-kalem kullanılan yazılı sınavlardan farklı özelliklerinin bulunduğuna işaret eden Şamlıoğlu, bu sınavların AB standartlarının üzerine çıkarak iyi bir noktaya geldiğini aktardı.

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