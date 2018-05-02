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Ehliyet sonuçları MEB güncel sonuç sayfası TC ile giriş

Ehliyet sonuçları MEB güncel sonuç sayfası TC ile giriş

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sürücü adaylarının gündeminde. 21 Nisan saat 14.00'te yapılan ehliyet sınav sonuç tarihini Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınladı. 21 Nisan ehliyet sonuçları 3 Mayıs perşembe günü açıklanacak. Ehliyet sonucundan geçer not almak için en az 70 puan almak gerekiyor. E

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 08:50 - Güncelleme: 02-05-2018 08:50

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 21 Nisan ehliyet sınav sonuç bilgisi haberimizde olacak. Yıda 5 kez yapılan ehliyet sınavının ikincisi 21 Nisan'da gerçekleştirildi. Şimdi gözler 21 Nisan ehliyet sınav sonuç bilgisinin açıklanmasına çevrildi. MEB kesin tarihi açıkladı. Ehliyet sınav sonuçları 3 Mayıs perşembe günü açıklanacak.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR: Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

SÜRÜCÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA NASIL İTİRAZ EDİLECEK: Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘'Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda 5 kez düzenlenen ehliyet sınavlarından ikincisi yapıldı. Ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi alma hakkı için ter döken adaylar ehliyet sınavı soru ve cevaplarını, ehliyet sınavı sonuçlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarının 21 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Adaylar da sınav sonuçlarına kısa bir zaman kala puanlarını öğrenmek için ehliyet sorularını ve cevaplarını bekliyorlar. Sınav sonucunu merak edenler adaylara yanıt MEB takviminde verildi. MEB’in yayınladığı takvime göre son gerçekleşen ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak.

BARAJ PUANI KAÇ: 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir.

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

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