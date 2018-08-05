Ehliyet sonuçları ayın kaçında açıklanacak MEB sonuç sorgulama

MEB ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 4 Ağustos ehliyet sınavı sonuç sorgulama sayfası girişi ne zaman açılacak soruları sınava giren sürücü adayların gündeminde. Cumartesi günü sınava giren adaylara toplam 50 soru soruldu ve ehliyet sınavı için 2 saat süre verildi. MEB 2018 iş takvimine göre 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos perşembe günü saat 14.00-16.00 arasında açıklanacak.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos Cumartesi günü tamamladı. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI: MEB'in 4 Ağustos'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafından henüz yayınlanmadı. Söz konusu sınava ait cevap anahtarı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR: Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.