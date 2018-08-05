  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ehliyet sonuçları ayın kaçında açıklanacak MEB sonuç sorgulama

Ehliyet sonuçları ayın kaçında açıklanacak MEB sonuç sorgulama

4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce sürücü adayının gündeminde. 50 çoktan seçmeli soruya cevap veren adaylar şimdi MEB'den gelecek ehliyet sınavı sonuçları haberine kilitlendi. 2018 MEB iş takvimine göre 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos Perşembe saat 14.00'te açıklanacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-08-2018 16:00 - Güncelleme: 05-08-2018 16:00

MEB ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 4 Ağustos ehliyet sınavı sonuç sorgulama sayfası girişi ne zaman açılacak soruları sınava giren sürücü adayların gündeminde. Cumartesi günü sınava giren adaylara toplam 50 soru soruldu ve ehliyet sınavı için 2 saat süre verildi. MEB 2018 iş takvimine göre 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos perşembe günü saat 14.00-16.00 arasında açıklanacak. 

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos Cumartesi günü tamamladı. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI: MEB'in 4 Ağustos'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafından henüz yayınlanmadı. Söz konusu sınava ait cevap anahtarı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR: Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ehliyet sonuçları ayın kaçında açıklanacak MEB sonuç sorgulama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro