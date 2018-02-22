Ehliyet sonuçları 10 Şubat-saat kaçta açıklanacak

Ehliyet sonuçları MEB-MTSAS ekranının bugün saat 12.00'de erişime açıldı. En az 70 puan almak için yarışan binlerce sürücü adayı nefesini tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı motorlu taşıtlar ehliyet sınav sonucu sayfasına erişime açıldı.Ehliyet sonuç bilgisini adaylar TC kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecek.

EHLİYET SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

10 Şubat ehliyet sonuç bilgisi SMS, mail yada posta aracılığıyla kişilere gönderilmeyecek. Ehliyet sonuç sorgusu online olarak http://www.odsgm.gov.tr adresinden TC numarası ve şifre ile yapılabilecek.

EHLİYET SINAV SONUCUAÇIKLANDI: Millî Eğitim Bakanlığı bu yılın çalışma takvimiyle MTSKS sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. 10 Şubat tarihli ehliyet sınavının sonucu bugün açıklandı. Ehliyet sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden sorgulanıyorç. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “10” ve “20” ibareleri “12” ve “22” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının kursun kurucusu adına kayıtlı olması, eğitim ve sınavda her an kullanılmaya hazır bulundurulması gerekir.”

“ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına, mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında eğitim esnasında sadece “Sürücü Adayı Eğitim Aracı” sınav esnasında ise sadece “Sürücü Adayı Sınav Aracı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.”

“e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın sınav günü arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz o ilçede kursa ait başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir. Sınava başlamadan veya sınav anında aracın arıza yapması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır. Bu kursiyerlerin bir sonraki sınav ücreti kurs tarafından karşılanır.”

“(4) Kurslarda uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

a) “B” sertifika sınıfı için en az dört direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı),

b) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere manuel veya otomatik şanzımanlı),

c) “F”, “C”, “C1”, “CE”, “D1” ve “D” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı,

bulunması zorunludur.”