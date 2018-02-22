  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ehliyet sonuçları 10 Şubat-saat kaçta açıklanacak

Ehliyet sonuçları 10 Şubat-saat kaçta açıklanacak

Ehliyet sonuçları 2018 sınav sonuç bilgisi bugün saat 12.00'de MEB sayfasında açıklandı. 2018 yılının ilk ehliyet sınav sonuçları 12 gün sonra açıklandı. İkinci sınav direksiyon becerisi olacak. Adaylar direksiyon sonuç bilgisi sadece 35 dakika sonra öğrenecek. 10 şubat ehliyet sınav sonuç paneli http://www.meb.gov.tr sayfasında erişime açıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 12:10 - Güncelleme: 22-02-2018 17:17

Ehliyet sonuçları MEB-MTSAS ekranının bugün saat 12.00'de erişime açıldı. En az 70 puan almak için yarışan binlerce sürücü adayı nefesini tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı motorlu taşıtlar ehliyet sınav sonucu sayfasına erişime açıldı.Ehliyet sonuç bilgisini adaylar TC kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecek. 

EHLİYET SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

10 Şubat ehliyet sonuç bilgisi SMS, mail yada posta aracılığıyla kişilere gönderilmeyecek. Ehliyet sonuç sorgusu online olarak http://www.odsgm.gov.tr adresinden TC numarası ve şifre ile yapılabilecek. 

EHLİYET SINAV SONUCUAÇIKLANDI: Millî Eğitim Bakanlığı bu yılın çalışma takvimiyle MTSKS sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. 10 Şubat tarihli ehliyet sınavının sonucu bugün açıklandı. Ehliyet sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden sorgulanıyorç. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “10” ve “20” ibareleri “12” ve “22” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının kursun kurucusu adına kayıtlı olması, eğitim ve sınavda her an kullanılmaya hazır bulundurulması gerekir.”

“ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına, mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında eğitim esnasında sadece “Sürücü Adayı Eğitim Aracı” sınav esnasında ise sadece “Sürücü Adayı Sınav Aracı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.”

“e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın sınav günü arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz o ilçede kursa ait başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir. Sınava başlamadan veya sınav anında aracın arıza yapması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır. Bu kursiyerlerin bir sonraki sınav ücreti kurs tarafından karşılanır.”

“(4) Kurslarda uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

a) “B” sertifika sınıfı için en az dört direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı),

b) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere manuel veya otomatik şanzımanlı),

c) “F”, “C”, “C1”, “CE”, “D1” ve “D” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı,

bulunması zorunludur.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ehliyet sonuçları 10 Şubat-saat kaçta açıklanacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat