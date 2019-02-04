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Ehliyet sınavları ne zaman 2019 e-sınav takvimi

Ehliyet sınavları ne zaman 2019 e-sınav takvimi

Ehliyet sınav tarihleri ne zaman 2019 sorusu ehliyet almak isteyen vatandaşların gündeminde. 2019 yılında ehliyet sınavları değişti. Artık adaylar yazılı sınav yerine e-sınava girecekler. ehliyet için e-sınava girmek isteyen adaylar için 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 günü randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 15:55 - Güncelleme: 04-02-2019 15:55

2019 ehliyet sınavı için vatandaşlar hazırlık içinde. Ehliyet alabilmek için sınavlara hazırlanan sürücü adayları 2019 yılı itibarıyla değişikliğe uğrayan yeni ehliyet sınavı ile ilgili detayları merak ediyor. Önceki senelerde yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen ehliyet sınavları artık e-sınav olarak yapılacak. Peki, ehliyet sınavı ne zaman? 2019 ehliyet ücreti ne kadar? İşte merak edilen e-sınav ile ilgili ayrıntılar...

 2019 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN: Ehliyet sınavları artık e-sınav olarak karşımıza çıkacak. Ehliyet sınavları randevu usulüyle gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı sınav uygulama takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ehliyet snavları, 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 günü randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

Sürücü kursları tarafından verilen teorik eğitimleri tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra e-sınav randevu sistemi üzerinden randevularını alabilecek.

İlk e-sınavda başarısız olan adayların ikinci sınava katılım hakkı için ilk sınav ile arasında en az 15 gün geçmiş olması şartı aranacak.

YENİ EHİYET ÜCRETİ NE KADAR: Ehliyet sınavı harç bedeli 2019 yılında 496 TL'den 613 TL'ye yükseltildi. 134 TL'lik değerli kağıt bedeli ise 165 TL'ye çıktı. Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti ise 25 TL'den 31 TL'ye çıktı. Böylece 2019 yılında B sınıfı almak isteyen bir sürücü adayı 800 TL ücret ödeyecek.

EHLİYET SINAVI NASIL OLACAK: Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sertifika türlerine göre; "M", "A1", "A2", "A" ,"B1" "B" "D1" "D" "C1" "C" ve "F" sertifika sınıfı türlerine ait;

-İlk Yardım
-Trafik ve Çevre
-Araç Tekniği
-Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacak.

Sınav kapsamında adaylara, ilk yardım dersinden 12, trafik ve çevre dersinden 23, araç tekniği dersinden 9, trafik adabı dersinden ise 6 soru yöneltilecek.

Toplam 50 soru için sürücü adaylarına verilecek olan süre 45 dakika olacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, NASIL ÖĞRENİLECEK: Sınavın ardından sürücü adayları sınav binasında bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonucu öğrenebilecek. Ayrıca adaylar sınav sonucunu esinav.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik no ile öğrenebilecek.

RANDEVULAR SINAVA 4 GÜN KALA DEĞİŞTİRİLEBİLECEK: E-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan sürücü adayı, randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilecek.

Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılacak.

SÜRÜCÜ ADAYLARI EKRANA DOKUNARAK CEVAPLAYACAK: e-Sınav Uygulama Kurallarını okuyup onaylayan sürücü adayları, kendilerine özel tahsis edilen dokunmatik bilgisayar ile sınava başlayacak.

Adaylar tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacak.

Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacak.

Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilecek. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacak.

Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine "girmedi" yazılacak.

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