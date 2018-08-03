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Ehliyet sınavı yarın kaçta başlayacak kaç dakika sürecek?

Ehliyet sınavı yarın kaçta başlayacak kaç dakika sürecek?

Binlerce sürücü adayının merakla beklediği 4 Ağustos ehliyet yazılı sınavı yarın yapılacak. Peki ehliyet sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? MEB tarafından yapılan ehliyet sınavı yarın, yani cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve 50 dakika sürecek. Yani ehliyet sınavı 14.50'de sona erecek.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 18:30 - Güncelleme: 03-08-2018 18:30

4 Ağustos ehliyet sınavı sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri bilgisi erişime açıldı. Cumartesi günü MEB tarafından yapılacak olan ehliyet sınavı giriş belgeleri  www.turkiye.gov.tr adresinden TC şifresi ile MEB sınav yeri bölümünden alınacak. 

EHLİYET SINAVI SAAT KAÇTA: 4 Ağustos ehliyet sınavı cumartesi günü saat 14:00’te başlayacak. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürecek.

EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

EHLİYET SINAVINA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR: 4 Ağustos cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavına giriş belgesi sürücü kursları tarafından onaylatılıp adaylara verilmektedir. Giriş belgesini sürücü kurslarından temin edebilirsiniz. ehliyet sınavına girecek olan adaylar ayrıca e- devlet web adresinden ehiyet sınavı giriş yerlerini öğrenebilir.

EHLİYET SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR: Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

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