Ehliyet sınavı ne zaman 2019 ilk sınav hangi ay yapılacak?

Ehliyet sınav tarihleri 2019 yılında ne zaman araştırması ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. MEB tarafından yapılan MTSAS ehliyet sınavı yıl içinde toplam 5 kez yapılacak. 2019 ilk ehliyet sınavı ise şubat ayı içinde yapılacak.

EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2019/MTSK e-Sınavı 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 (yedi) günü randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.

2019 EHLİYET ALMA ÜCRETLERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre harç bedeli 496 TL’den 613 TL’ye çıkacak.

134 TL’lik değerli kağıt bedeli 165 TL’ye çıkacak. Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti 25 TL’den 31 TL’ye

çıktı. Böylece B sınıfı ehliyet almak isteyen birinin ehliyet için ödeyeceği ücret 800 TL’yi aşıyor

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

- Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

- Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

- Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.