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Ehliyet sınav sonuçları için tıklayın

Ehliyet sınav sonuçları için tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Aralık tarihli ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor. Bakanlık takvimine göre 2017'nin son ehliyet sınavı 23 Aralık tarihinde yapılmıştı. Ehliyet sınavından geçerli notu alabilenler direksiyon sınavına girebilecek.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 20:17 - Güncelleme: 03-01-2018 20:17

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği 23 Aralık 2017 tarihli ehliyet sınavı sonuçları yarın açıklanması bekleniyor. Yazılı ehliyet sınavından geçerli oyu alanlar direksiyon sınavına girerek başarılı olmaları halinde ehliyetlerini alabilecekler.

23 Aralık tarihinde ilan edilen merkezlerde yapılan ehliyet sınav sonuçları yarın açıklanacak. Bakanlığın 2017 tarihli sınav takvimine göre sonuçların açıklanarak geçerli notu alanların direksiyon sınavına girmeleri gerekiyor. İlgili sınavdan da yeterli puanın alınması halinde adaylar ehliyetlerine kavuşabilecekler. 

İşte geçtiğimiz yıl yapılan son ehliyet sınavından bazı örnek sorular;

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A) Trafikteki kaza sayısını azaltmak
B) Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
C) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A) Omurilik
B) Pankreas
C) Böbrekler
D) Akciğerler

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A) Dudakların morarması
B) Göz bebeklerinin küçülmesi
C) Göğüs hareketlerinin kaybolması
D) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
B) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
D) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması

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