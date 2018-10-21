Ehliyet sınav sonuçları hangi gün açıklanır MEB takvimi

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu MEB tarafından yapılan ehliyet sınavına giren adayların gündeminde. 4.sü yapılan MTSAS/4 ehliyet sınavı 20 Ekim cumartesi günü tamamlandı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen ehliyet sınavlarının, bu yıl yapılması planlanan dördüncüsü tamamlandı. Peki, Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4, 20 Ekim 2018'de saat 14.00'te yapıldı. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürdü. Sınava ait soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4 sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak birkaç hafta içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR: Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.