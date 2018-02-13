Ehliyet sınav sonuçları 10 Şubat- MEB kesin tarih verdi

2018 yılında 5 tane ehliyet sınavı yapacak olan MEB ilkini 10 Şubat cumaretsi günü gerçekleştirdi. Şimdi binlerce aday direksiyon sınavına hak kazanmak için ehliyet sınavından en az 70 puan almayı bekliyor. MEB 10 Şubat ehliyet sınav sonuçlarını 26 Şubat pazartesi günü açıklayacak. O zamana kadar beklemek istemeyen sürücü adayları ise 10 Şubat ehliyet soru cevapları için gözünü meb.gov.tr adresine dikti. Daha önceki ehliyet sınav sorularını 5 iş günü içinde erişime açan MEB'in cuma gününe kadar ehliyet sınav soru cevaplarını yayınlaması bekleniyor.

EHLİYET SINAVINDA KAÇ SORU VAR: Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

SINAV SONUÇLARI 35 DAKİKADA AÇIKLANACAK: MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, bakanlık tarafından sürücü adaylarına, teorik sınav sonrasında direksiyon uygulama sınavlarının düzenlendiğini söyledi.

Her yıl 1.5 milyonu aşkın kursiyerin direksiyon uygulama sınavlarına alındığını belirten Şamlıoğlu, "Uygulama sınavlarındaki başarısızlıklar da göz önünde bulundurulduğunda her yıl 2 milyonu aşkın sürücü adayına sınav yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Direksiyon uygulama sınavlarının diğer kâğıt-kalem kullanılan yazılı sınavlardan farklı özelliklerinin bulunduğuna işaret eden Şamlıoğlu, bu sınavların AB standartlarının üzerine çıkarak iyi bir noktaya geldiğini aktardı.

DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRME: Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.