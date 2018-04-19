Ehliyet sınav giriş belgesi alma-21 Nisan ehliyet sınav yeri bilgisi

2018 yılının 2. ehliyet sınavı 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Sınava sadece sayılı saatler kaldı fakat MEB hala ehliet sınav yerlerini adaylara açıklamadı. MEB'i sosyal medyadan soru yağmuruna tutan sürücü adayları 21 Nisan ehliyet sınav giriş belgelerinin bugün erişime açılmasını istiyor. 21 Nisan'da adaylara toplam 50 soru sorulacak. Adaylar sınavda trafik ve çevreden 23 soru, ilkyardımdan 19 soru, araç tekniğinden 9 soru, trafik adabı dersinden 9 soru cevaplayacak. Ehliyet sınavını geçmek için adayların en az 70 puan barajını geçmeleri gerekmektedir.

Ehliyet sınav tarihleri 2018 ne zaman sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 2018 yılının 2. ehliyet sınavu 21 Nisan'da saat 14.00'te yapılacak. 21 Nisan MTSAS ehliyet sınavından önce adaylar ehliyet sınav giriş yerlerini online olarak öğrenecek. Bunun için T.C şifresiyle meb.gov.tr adresine giriş yapması gerekli.

MEB merkezi sınavlarından olan ehliyet sınavının tarihleri şu şekilde…

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVINDA BARAJ PUAN NE KADAR: Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

Ehliyet sınavları Türkiye genelinde 14:00'de başlar 15:00'de biter.

- Sınava geç kalan aday sınava alınmaz ve başarısız sayılır.Bu yüzden sınava girmeden önce mutlaka gideceğiniz okulun yerini iyi bilmeniz faydanıza olacaktır. Gerekirse erken gidin. Toplum olarak son dakika iş yapmayı sevdiğimiz için sizleri şimdiden uyarmayı borç biliriz.

- Sınava elektronik cihaz sokmak yasaktır. Telefonunuzu getirmeyiniz.

- Kalem ve silgi getirmeyi unutmayınız. Dilerseniz yanınıza su alabilirsiniz.

- Yanlışlar doğru cevapları götürmüyor ve 50 sorudan en az 35 doğru cevap (70 puan) yapmanız gerekiyor.

- Her soru toplam 4'er şıktan oluşmaktadır.

EHLİYET SINAVI ŞARTLARI

Ehliyet Sınavı başvuru şartları nelerdir?

* M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

* A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

* A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

* C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

* D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

* Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

* Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

* Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MT SK müdürlüğüne vermek.Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

* Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.