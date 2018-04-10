Eğribel'de ışığın görünmesine son 500 metre

Kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan ve Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ndeki tünelin yapım çalışmaları sürüyor. Yapımı süren Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli, yine yapımı süren Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine çift tüpte toplam 500 metre kaldı.

Karadeniz ikliminden karasal iklime geçişin buluşma noktasında yer alan tünel hizmete girdiğinde Giresun istikametinden giriş yapan araç Şebinkarahisar topraklarına girdiğinde karasal iklim karşılayacak. Yeşilden bir anda bozkıra girişin noktası olan tünel ayrıca Giresun’un iç kesiminde bulunan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerine mesafeyi 45 dakika azaltacak.