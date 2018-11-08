Eğitim mucizesini anlatmak için geliyorlar

Geçtiğimiz yıl Finlandiya Eğitim Bakanı Krista Kiuru’nun katılımıyla Finlandiya eğitim sistemini inceleyen Yarının Eğitimi Zirvesi’nin ikincisi için geri sayım başladı. elmaelma.com'un haberine göre, eğitim alanındaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Güney Kore’nin katılımıyla Yarının Eğitimi Zirvesi, 17 Kasım Cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un davetliler arasında yer aldığı zirvede Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee de konuşma yapacak

İkincisi gerçekleşecek olan Yarının Eğitimi Zirvesi, Güney Kore’nin katılımıyla 17 Kasım Cumartesi Günü İstanbul’da düzenlenecek. “Sorunları değil çözümleri konuşalım” mottosuyla yola çıkan Yarının Eğitimi Platformu, geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde Finlandiya Eğitim Bakanı Krista Kiuru’nun katılımıyla 1. Yarının Eğitimi Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek Yarının Eğitimi Zirvesi’nde ise konuk ülke Güney Kore olacak. 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Acıbadem Okulları’nın isim sponsorluğuyla 2. Yarının Eğitimi Zirvesi İstanbul’da düzenlenecek ve eğitimin geleceği masaya yatırılacak.

Eğitim alanındaki başarılarını dünya çapında konuşturan Güney Kore’den, eğitime, kalkınmaya, teknolojiye ve geleceğe dair yaklaşımları aktarmak üzere birbirinden değerli eğitim uzmanları, akademisyenler ve üst düzey politika yapıcılar 17 Kasım’da İstanbul’a geliyor. ‘Güney Kore eğitimde neler yapıyor’, ‘yarınlar için neler planlıyor’, ‘öğretmen eğitimini nasıl kurguluyor’, ‘okul öncesi eğitime dair hangi çalışmalara imza atıyor’, ‘eğitim politikalarında nasıl bir yol izliyor’ gibi eğitime dair her şey bu zirvede etraflıca ele alınacak.

Türkiye’de en çok tartışılan eğitim sistemine farklı görüş ve modelleri paylaşmak için Güney Kore’den birçok üst düzey isim Türkiye’nin Eğitim Zirvesi’nde buluşacak. Zirvede bu yıl Güney Kore’den; Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee, Türk-Kore Dostluk Derneği Kurucusu Hee Soo Lee, Seul İl Eğitim Müdürü Cho Hee Yeon, Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sang Duk Choi ve Sınır Tanımayan Eğitimciler Platformu Başkanı Prof. Dr. Ki Seok Kim bulunacak. Güney Kore’den birçok değerli katılımcının yanı sıra Türkiye’den de davetliler arasında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yer alıyor. Ayrıca Biruni Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel de zirveye katılım gösterecek.

ZİRVEDE EĞİTİMDE EKSİKLERE ÇÖZÜM ARANACAK

Yarının Eğitimi Zirvesi’nde dünyanın en büyük ortak noktası olan ‘eğitim’ hakkındaki sorunlara ve eksikliklere çözüm de aranacak. Eğitim reformunun sürekliliğine ve ülkelerin gelişmişlik seviyesinin insana yatırım yapmaktan geçtiğine inanan Yarının Eğitimi Platformu, ülkeler arası eğitim modellerini konuşmayı, farklı yaklaşımlar ile fikirlere açık olmayı ve bu modellerin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda uygulanabilirliğini konuşmayı planlıyor.

ZİRVEYE KATILIM İÇİN SON 10 GÜN

Herkesin katılımına açık olan ve başlamasına sayılı günler kalan bu zirvede yer almak için Yarının Eğitimi Zirvesi’nin web sitesindeki formu doldurarak bir an önce başvuru yapmayı ihmal etmeyin. Detaylı bilgi: yarininegitimizirvesi.com/#agenda

Kaynak:elmaelma.com