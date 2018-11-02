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Eğitim değil Çin işkencesi! 5 yaşında ama...

Eğitim değil Çin işkencesi! 5 yaşında ama...

Çin'de aileler çocuklarını ülkenin seçkin özel okullarına yazdırabilmek için alışılmadık yöntemler deniyor. Ortaya çıkan 5 yaşındaki bir öğrencinin CV'si ise durumun vehametini ortaya çıkardı. 5 yaşındaki çocuğun CV'inde 10 bin okuduğu, nelerden hoşlandığı, deneyimleri, seyahat ettiği ülkeler yer alıyor

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 10:31 - Güncelleme: 02-11-2018 10:31

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan 5 yaşındaki bir çocuğa ait özgeçmiş, binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve ülkede gündem konusu oldu.

YOĞUN REKABET YÜZÜDEN...
15 sayfadan oluşan özgeçmiş, ülkedeki özel okul sisteminin çocukları  erken yaşta yoğun bir rekabetin içine itmesinin ne derece doğru olduğu konusunu tartışmaya açtı. Özgeçmişte, 5 yaşındaki çocuğun 'kendisine güvenen' bir birey olduğu ifade ediliyor ve 'çok farklı alanlarda zengin deneyimlerinin' bulunduğu vurgulanıyor.

CV'DE NELER VAR NELER 
Özgeçmişte ayrıca çocuğun çok sayıda hobisi olduğu vurgulanıyor ve piyano çaldığı hip-hop dansı yaptığı, futbol oynadığı ve satranç benzeri bir strateji oyunu olan Go'da çok başarılı olduğu söyleniyor.

HEM İNGİLİZCE HEM DE ÇİNCE 10 BİN KİTAP
Özgeçmişin bir bölümünde 5 yaşındaki çocuğun hem İngilizce hem de Çince olmak üzere toplamda 10.000'den fazla kitap okuduğu iddia ediliyor. Başka bir bölümde ise çocuğun o güne kadar seyahat ettiği ülkeleri gösteren bir harita bulunuyor.

AŞI YAPARKEN AĞLAMIYOR
Çocuğun karakterine dair hazırlanan bölümdeyse, 'güçlü bir karaktere sahip olduğu' ifade ediliyor ve bu görüşü desteklemek için aşıları yapılırken ağlamadığı örneği veriliyor.

EĞER AZAR YERSEM...
'Yenilgiye tahammül edebilir' ifadesi altında ise "Eğer azar yersem, kendime hızla çeki düzen verip derslerime dönebilirim" sözleri yer alıyor. Haftada üç İngilizce kompozisyon yazdığı belirtilen çocuğun, yazılarında duygularını kağıda dökmeyi sevdiği de vurgulanıyor.

BİR ÖMÜR UĞRAŞSAM YAPAMAM
Sosyal medya kullanıcıları ise 5 yaşındaki bir çocuk için 15 sayfalık bir özgeçmiş hazırlanmasının hem şaşırtıcı, hem de ürkütücü olduğunu söyledi. Bir Weibo kullanıcısı "Ben bu çocuğun 5 yaşına gelene kadar yaptıklarını bir ömür boyu yapamam" dedi.

SEÇKİN OKULLAR İÇİN YAPIYORLAR
Bazı kullanıcılar ise gördükleri özgeçmişin kendilerini çocuk yapma fikrinden caydırdığını belirtti. Çin'de aileler çocuklarını ülkenin seçkin özel okullarına yazdırabilmek için alışılmadık yöntemler deneyebiliyor.

Bazı özel okullar öğrencileri seçerken anne ve babaları da değerlendirmeye tabi tutmaya başlamış durumda. Özel okullara giriş baskısının yarattığı rekabetle ülkede okul sonrası özel derslere ve müzik eğitmenlerine olan talep de giderek artıyor.

HÜKÜMET UYARMIŞTI
Çinli eğitim danışmanlığı firmaları, öğrencilere özel kişiselleştirilmiş çalışma programları hizmeti veriyor ve sınav koçluğu yapıyor. Çin hükümeti ise çocuklar için özgeçmiş hazırlanmasını onaylamıyor.

Şubat ayında Şangay'daki özel okullara gönderilen bir talimatta öğrenci seçimlerinde anne ve babaların gönderdiği çocuk özgeçmişlerinin değerlendirmede dikkate alınmaması istenmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • fakır 02 Kasım 2018 11:03 bunları yapabiliyorsa zaten okula gitmesine gerek kalmamış :-)

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