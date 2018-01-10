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Eğer annelerini bulamazsa ölecekler Esra Erol'da olanlara bakın!

Eğer annelerini bulamazsa ölecekler Esra Erol'da olanlara bakın!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında yaşam savaşı veren iki kardeş Esra ve Nurcan öz annelerini arıyor. Birbirlerini Facebook'tan bulan Esra Fermanlı ile Nurcan Merve Mısırlı öz annelerini bulabildi mi? Eğer iki kardeş annelerini bulamazsa ölecekler!

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:18 - Güncelleme: 10-01-2018 09:18

15 gün önce birbirlerini bulan iki kardeşin, hayat hikayesi bugün Esra Erol'da programına damgasını vurdu. Evlatlık verilen ve 15 gün önce birbirini Facebook’ta bulan 2001 doğumlu Esra Fermanlı  ile 1998 doğumlu Nurcan Merve Mısırlı kardeşler öz annelerini arıyor.

Farklı şehirlerde farklı ailelere evlatlık verilen iki çocuğun biyolojik annesi Bedriye (Belgin) Benderli’yi bulmak zorunda olduklarını ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Hastalıkla mücadele eden iki kardeşin, tek hayali annelerini bulmak.

Hastalıklarıyla ilgili kısa bilgiler veren Esra Erol” İç organlarda kılcal damar çatlaması ve  böbrek rahatsızlığı olan iki  kardeşin iç organlarında ki damarlar patlıyor ve sürekli kan takviyesi gerekiyor. Çok yaygın bir hastalık değil. Ama uzmanlar eğer anne sağlıklıysa ondan hücre alınıp tedavi bir ihtimal bu şekilde sağlanabiliyor” diyerek arkalarında olduğunu ifade etti. Yaşam savaşı veren iki kız kardeşin sağlığına kavuşmaları için annelerine ihtiyacı var.

Esra: “Benden sonra doğan kardeşimin kız çocuğu olduğunu biliyorum. Bu hastalık özellikle kız çocuklarında görülüyormuş, kardeşimde de bu rahatsızlık varsa ve bir yerlerde öldüyse o çocuk, onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyecek. Onu kurtaramadı belki, çıksın bizim canımızı kurtarsın. Benim kaybedecek çok zamanım kalmadı. Biyolojik Annemin sevgisine ihtiyacımız yok ama doğurduğu çocuğun peşinde düşüp 3 tüp kanı esirgememesi gerektiğini düşünüyorum. Sesimizi duysun, bir an önce bizi sağlığımıza kavuştursun. Geç kalmadan gelsin!

Esra Erol; senin vasıtanla buradan duyurularımızı yapalım. Sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz  “18-50 yaş arası herkesi kan bağışına davet ediyoruz.”  Dedi. Ve sonuna kadar arkalarında olduğunu belirtti. 

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