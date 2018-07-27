Ege'nin Hamsisi 3. bölüm 2. fragmanı

Ege'nin Hamsisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ege'nin Hamsisi'nin yeni bölümünde neler olacak? Ege'nin Hamsisi 30 Temmuz 2018 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak.