Ege'nin Hamsisi 14. bölüm 2. fragmanı

Ege'nin Hamsisi 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ege'nin Hamsisi'nin yeni bölümünde neler olacak? Ege'nin Hamsisi 22 Ekim 2018 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya’yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan ‘Enginar Kalbi’ restoranını açmıştır. Kısa sürede de hem kasabanın, hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olmuştur. Yeni hedefi karşı dükkanı da tutup işleri büyütmektir. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Kasabalıyla Deniz’in askerden dönüşünü kutlarken, Rize’nin yaylasında Şevket kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenlemiştir. Artık kızı, oğlu ve ablasıyla Rize’de mutlu mesut yaşayacaktır.

Ege’de zeybek, Rize’de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket’in planlarını altüst eder. Zeynep, Ege sahilinde yapılacak büyük bir otel projesinden teklif almıştır ve gidecektir. Şevket kızını yalnız bırakmaz ve ablası Fikret’in tüm karşı çıkmalarına rağmen kızı ve oğluyla Ege’ye taşınır. Melahat’ın tutacağı dükkanı alıp ‘Fırtuna Şevket’in Mıhlaması’ restoranını açar. Ege’ye hamsi bir kez akın etmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Karadeniz’den gelen Şevket ve ailesi, sakinliğiyle bilinen Ege kasabasını bir anda karıştırmayı başarır.