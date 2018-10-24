Egemen Bağış: Erdoğan bunu yapmaz!

AB ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’tan BBC’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin çözümü konusundaki tutumunu da değerlendirdi.

BBC muhabirinin sorusu üzerine Bağış “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 17 yıl çok yakın çalışmış, kendisinin karakterini iyi bilen biri olarak herhangi bir çıkar uğruna Suudi Arabistan ile anlaşarak Kaşıkçı cinayetinin üstünü örtmeyeceğinden eminim” dedi. Bağış, Erdoğan’ın eli kanlı bir lider olmadığını ve eli kanlı birilerinin suçunu asla örtmeyeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan’la ilişkiler konusundaki bir soruya cevaben Bağış “Suudi Arabistan Türkiye için tabii ki önemli ve dost bir ülke ama bu Suudi Arabistan’daki herkese her konuda dokunulmazlık sağlamaz. Bu cinayetin sorumluları mesuliyet üstlenmelidir” dedi.