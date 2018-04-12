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Ege'de Yunan savaş uçağı düştü!

Ege'de Yunan savaş uçağı düştü!

Ege Denizi'nde krizi tırmandırmaya çalışan Yunanistan'a ait Mirage-2000 tipi savaş uçağının Midilli adası yakınlarına düştüğü belirtiliyor... Son dakika iddiasına göre ise uçak, Türk savaş uçaklarıyla it dalaşına girdiği sırada düştü...

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 13:47 - Güncelleme: 12-04-2018 14:16

EGE'de Yunanistan'a ait bir savaş uçağının düştüğü iddia edildi. Yunan basının iddiasına göre Mirage-2000 tipi savaş uçağı, Midilli Adası yakınlarında düştü. Yunan devlet televizyonu uçağın pilotunun kayıp olduğunu duyurdu.

Yunan Hava kuvvetleri’ne ait Mirage 2000 tipi bir savaş uçağı, Ege’de Skiros adası yakınlarında denize düştü. Uçağın ve pilotunun bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı.

Yunan basını, uçak ile saat 12:15'te Skyros adasının kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı.

İT DALAŞINDAN DÖNERKEN DÜŞTÜ' İDDİASI.. Son dakika gündeme gelen iddialara göre ise Yunan savaş uçağı Ege'de Türk savaş uçaklarıyla girdiği it dalaşı sonrasında düştü. Yunan basınında yer alan iddialara göre Ege'de 2 adet Mirage 2000 tipi Yunan uçağı ile 2 Türk savaş uçağı arasında it dalaşı yaşandı.

PİLOT KAYIP ARAMA BAŞLATILDI... Yunan jetlerinden biri üsse dönerken 12.15’de Skiros adasını 9 mil kuzeydoğusunda henüz bilinmeyen nedenlerle denize çakıldı. Diğer Mirage-2000 uçağının pilotu durumu üssüne bildirdi. Düşen savaş uçağının ve pilotunun bulunması için bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı. 

TSK: O BÖLGEDE UÇAĞIMIZ YOKTU... Habertürk muhabiri Mahmut Gürer'in verdiği bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi. Ancak TSK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi...

DAHA ÖNCE DE İT DALAŞLARI YAŞANDI... Türk ve Yunan savaş uçakları yıllardır Ege’de karşı karşıya geliyor. Taraflar “it dalaşı” denilen manevra mücadelesine girerek birbirlerine pozisyon üstünlüğü sağlamaya çalışıyor. Son olarak 2006’da Türk jetinin füzelerinin kendisine kilitlendiği sinyalini alan Yunan pilot Türk F-16'sını vurmuş, ardından diğer Türk jeti tarafından düşürülmüştü. Vurulan uçaktaki Türk pilot Üsteğmen Halil İbrahim Özdemir fırlatma koltuğuyla kurtulmuş, Yunan F-16 pilotu Kostas İliakis ise hayatını kaybetmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • TACETTİN 12 Nisan 2018 14:40 DEVAMINI DİLERİM MMMMMM

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