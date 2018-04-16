  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ege'de yeni kriz! Başbakan açıkladı: O bayrak indirildi

Ege'de yeni kriz! Başbakan açıkladı: O bayrak indirildi

Başbakan Binali Yıldırım Ege'de bayrak krizi yaşandığını açıkladı. Yunanistan'ı uyaran Yıldırım, Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa dikilmeye çalışılan Yunan bayrağının indirildiğini duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-04-2018 13:06 - Güncelleme: 16-04-2018 13:54

Ege Deniz'inde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonu devam ediyor. Bu kez Didim açıklarındaki kayalıklara Yunan bayrağı dikmeye çalıştılar. Ancak SAT Komandoları Hurşit kayalığına çıkıp Yunan Bayrağını geri indirdi. Geçen cuma günü yaşanan krizi Başbakan Binali Yıldırım duyurdu.

Başbakan Yıldırım, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıklı panelde konuştu. Panel çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bayrak krizi yaşandığını duyurdu. Konuşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunan bayrağı dikme girişiminden ilk görüntü

YILDIRIM: ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN KARŞILIK VERİRİZ

Ege'de yaşanan gerilimle ilgili soruya yanıt veren Yıldırım "Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin başka kayalıklarda da olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üstüne Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak bayrağı oradan kaldırdı. Yunanistan'a tavsiyemiz gerginliği artıracak kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna saygılı olmasını tavsiye ediyorum Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Oldubittilere izin vermeyiz. Şartlar ne olursa olsun cevap veririz. Bu konuda kararlıyız." dedi.

Bayrak kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama

OLAY CUMA GÜNÜ OLDU

NTV'nin verdiği bilgilere göre bir grup Yunan Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulması üzerine SAT komandoları geçtiğimiz Cuma günü Ege Denizi’ndeki Hurşit kayalığına çıktılar. Yunan bayrağını kaldırıp kayalıktan ayrıldılar.

Ege'deki İkarya Adası'nda askeri tatbikatta boy gösteren Yunan Bakan Kommenos "Cesaretleri varsa Yunan toprağının bir karışını ihlal etsinler'' demişti

İLK PROVOKASYON DEĞİL

Daha önce de Yunanistan'ın Savunma Bakanı Kammenos, Ege'deki adalara askerlerle birlikte giderek poz vermiş, kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'den "düşman" diye söz eden Kommenos, Ege'deki Yunan adalarına ek 3 bin 500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu. Yunanistan parlamentosunda Kommenos'a tepkiler yükselince Başbakan Çipras sükunet çağrısı yapmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ege'de yeni kriz! Başbakan açıkladı: O bayrak indirildi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 13:51 sana aiat bir adanın adını bilmiyorsun nasıl sana aiat ola bilirki önüne koymuşlar bir liste okuyor kim yazdığı beli

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro