Ege'de yeni kriz! Başbakan açıkladı: O bayrak indirildi

Ege Deniz'inde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonu devam ediyor. Bu kez Didim açıklarındaki kayalıklara Yunan bayrağı dikmeye çalıştılar. Ancak SAT Komandoları Hurşit kayalığına çıkıp Yunan Bayrağını geri indirdi. Geçen cuma günü yaşanan krizi Başbakan Binali Yıldırım duyurdu.

Başbakan Yıldırım, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıklı panelde konuştu. Panel çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bayrak krizi yaşandığını duyurdu. Konuşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunan bayrağı dikme girişiminden ilk görüntü

YILDIRIM: ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN KARŞILIK VERİRİZ

Ege'de yaşanan gerilimle ilgili soruya yanıt veren Yıldırım "Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin başka kayalıklarda da olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üstüne Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak bayrağı oradan kaldırdı. Yunanistan'a tavsiyemiz gerginliği artıracak kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna saygılı olmasını tavsiye ediyorum Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Oldubittilere izin vermeyiz. Şartlar ne olursa olsun cevap veririz. Bu konuda kararlıyız." dedi.

Bayrak kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama

OLAY CUMA GÜNÜ OLDU

NTV'nin verdiği bilgilere göre bir grup Yunan Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulması üzerine SAT komandoları geçtiğimiz Cuma günü Ege Denizi’ndeki Hurşit kayalığına çıktılar. Yunan bayrağını kaldırıp kayalıktan ayrıldılar.

Ege'deki İkarya Adası'nda askeri tatbikatta boy gösteren Yunan Bakan Kommenos "Cesaretleri varsa Yunan toprağının bir karışını ihlal etsinler'' demişti

İLK PROVOKASYON DEĞİL

Daha önce de Yunanistan'ın Savunma Bakanı Kammenos, Ege'deki adalara askerlerle birlikte giderek poz vermiş, kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'den "düşman" diye söz eden Kommenos, Ege'deki Yunan adalarına ek 3 bin 500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu. Yunanistan parlamentosunda Kommenos'a tepkiler yükselince Başbakan Çipras sükunet çağrısı yapmıştı.