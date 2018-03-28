Ege'de son 24 saatte 483 göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında son 24 saatte yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 483 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında son 24 saatte müdahale edilen 4 olayda lastik bot içerisinde Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 229 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ekipler, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında da müdahale ettikleri 3 olayda 117 göçmeni kıyıya çıkardı. Aynı bölgede ekipler, 36 göçmenin de jandarma tarafından karada yakalanmasını sağladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde açıklarında 60, Kuşadası ilçesi açıklarında ise 41 yabancı uyruklu yakalandı. Yabacı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.