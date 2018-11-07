Ege'de deprem meydana geldi büyüklüğü ne kadar?

EGE Denizi'nde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 13.38'de meydana gelen depremin, 20,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Maraş'ta sallandı

Bugün sabah saatlerinde de Kahraman Maraş'tan deprem haberi gelmişti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerin göre deprem saat 09.38'de meydana geldi.

Yerin 6.9 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Deprem bölgede hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Son depremler: AFAD sitesinden yayınlanan son depremler şu şekilde:

