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Ege Yazgan açıkladı Türkiye ekonomisi ne zaman düzelecek?

Ege Yazgan açıkladı Türkiye ekonomisi ne zaman düzelecek?

ABD ile Rahip Brunson krizi sonrasında dolar kurunun yalnızca iki hafta içinde 4,70 seviyelerinden 7 TL'ye tırmanması sonrasında, 2017 yılında yüzde 7,4 büyüme ile OECD birincisi olan Türkiye ne yapacak? Dolar kurunda geriye dönüş mümkün mü? Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan yaptığı açıklamada, ABD ile yaşanan siyasi gerilimin giderilmesi halinde dolar kurunda geriye dönüşün mümkün olduğunu ve 2019’un ikinci çeyreğinden sonra Türkiye ekonomisinin yeni duruma adapte olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 09:16 - Güncelleme: 15-08-2018 09:16

Türkiye, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılaları (GSYİH) baz alarak oluşturduğu dünyanın en büyük ekonomi sıralamasında, 2017’de toplam 851 milyar dolarlık milli geliri ile 17'nci sırada yer alıyor.

Türkiye'nin önünde ise 1 trilyon 15 milyar dolar ile Endonezya ve 1 trilyon 150 milyar dolarla Meksika bulunurken, Türkiye’nin hemen arkasında ise 826 milyar dolar ile Hollanda var.

Ancak yaşanan kur krizi, büyümedeki yavaşlama ve yüzde 20’ye dayanan enflasyon sonrasında, Türkiye’nin 2018’de milli gelirinde kayıplar yaşanması bekleniyor. Bu durumda Türkiye, sıralamada en azından bir sıra geriye düşme ihtimali ile karşı karşıya.

DOLAR KURUNDA GERİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN: Öte yandan, Türkiye’nin mevcut kur krizini daha yumuşak atlatabileceğini düşünenler de var. Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan yaptığı açıklamada, ABD ile yaşanan siyasi gerilimin giderilmesi halinde dolar kurunda geriye dönüşün mümkün olduğunu söylüyor.

TL'DEKİ DEĞER KAYBINININ GİDERİLMESİ ŞU AŞAMADA MÜMKÜN DEĞİL:  Ancak TL’deki değer kaybının tamamıyla giderilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını ifade eden Prof. Yazgan, “Kur stabilize olursa, ekonomik sistem kendini yeniden bu seviyeye göre ayarlamaya girişecek. Bu süreç sancısız olmayacak. Ama biz daha önce de Türkiye ekonomisinin krizlerde çok esnek ve hızlı olduğunu da biliyoruz” diye konuşuyor.

ASIL SORUN OYNAKLIĞIN SONA ERMESİ: Türkiye ekonomisi için asıl sorunun piyasalardaki oynaklığın sona ermesi olduğunu kaydeden Prof. Yazgan, “Bu oynaklık dinmediği sürece, hem üreticiler hem ithalatçılar açısından fiyat oluşumunu sağlamak mümkün olmuyor. Bu da ticarette sorunlar çıkarıyor. Şu andaki en önemli sorun bu” diyor.

MERKEZ BANKASIN'DAN DAHA FAZLA ADIM GELİR: Merkez Bankası’nın dün yaptığı hamlelerle kurdaki yukarı yönlü hareketin bir miktar engellendiğini dile getiren Yazgan, bundan sonrasında Merkez Bankası’ndan daha fazla adımların da gelebileceğini söylüyor.Bu dönemde yüksek enflasyonun bir süre devam edeceğini ve ekonomide durgunluk görüleceğini kaydeden Prof. Yazgan, şunları söylüyor:

DÜZELME NE ZAMAN OLACAK: “Öte yandan ihracatın artmasıyla cari açık azalacak ve hatta belki cari fazlaya geçilecek. Önemli olan kurdaki dalgalanmayı sona erdirecek adımların atılması ve ekonomik sistemin bu yeni seviyeye doğru kendini hızla ayarlayabilmesi. Ben 2019’un ikinci çeyreğinden sonra Türkiye ekonomisinin yeni duruma adapte olacağı kanaatindeyim.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • k.k.k 15 Ağustos 2018 09:50 Asgari ücretlere biraz zam yapsalar da, insanların alım gücü artsa ve ekonomi dönmeye başlasa. PAra olmadan nasıl alışveriş yapacaklar...

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