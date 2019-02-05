Ege Yapı’dan 'sıfır faiz, 50 Ay Vade' Kampanyası

Ege Yapı açıklamasına göre, firma yeni yılla birlikte inşası süren üç projesinde yeni bir kampanya başlattı.

Kampanyada, Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul’un en köklü tarihine sahip yerleşim yerlerinden biri olan sahil semti Yedikule’deki Cer İstanbul, İstanbul’un dört mevsim doğayla iç içe kalmayı başarmış ayrıcalıklı bölgelerinden biri olarak göze çarpan Çekmeköy’deki ÇamlıYaka Konakları ve Levent ile Maslak’a komşu Kordon İstanbul projeleri yer alıyor.

Değerli lokasyonlarda, yüksek getiri potansiyeline sahip 3 projeden konut sahibi olmak isteyenler, kampanya kapsamında yüzde 20’si peşin, yüzde 15’i 12’nci ay ve diğer yüzde 15’i de 24’üncü ay olmak üzere kalan tutarı anlaşmalı bankalardan 50 ay boyunca sıfır faizle ödeyerek konut sahibi olabilecekler.

Emlak Konut güvencesiyle geliştirilen Cer İstanbul; Yedikule sahil hattında karşısında Adalar manzarası, arkasında Yedikule Hisarı manzarası ile dikkati çekiyor. Şehrin siluetine saygılı ‘yatay mimari’ konsepti ile öne çıkan proje, 1+1’den 6+1’e kadar değişen rezidans daireler, ticari üniteler ve 31 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Cer İstanbul, 1 milyon 143 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Açıklamaya göre, 820 milyon TL yatırımla İstanbul’un en önemli iş ve yaşam merkezlerinden Levent ve Maslak’ın yanı başında yükselen, 1+0’dan 4+1’e farklı seçeneklerdeki konutların yanı sıra cadde mağazalarının da yer aldığı Kordon İstanbul’da sanat atölyelerinden çocuk oyun atölyelerine, spor salonundan bisiklet parkuruna kadar geniş sosyal alanlar yer alıyor.

Forbes dergisinin yaptığı araştırmaya göre “Bölgesinin Getiri Potansiyeli En Yüksek Konut Projesi” olarak değerlendirilen Kordon İstanbul hem oturum hem de yatırım için cazip fırsatlar sunuyor. 559 konutun yanı sıra 55 mağazanın yer alacağı Kordon İstanbul, 476 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda özgün bir mimariye sahip, az katlı, yüzde 75 yeşil alanıyla çam ormanlarının yanında, müstakil bahçeli ve teraslı evlerden oluşan ÇamlıYaka Konakları ise üst segment markaların yer alacağı ticari alanlar ve sosyal alanları ile bulunduğu bölgede ayrıcalıklı bir yaşam vadediyor.

Hizmete açılan Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı ile ulaşım çeşitliliği artan ÇamlıYaka Konakları, özellikle İstanbul’un önde gelen iş merkezlerine olan yakınlığı ile Anadolu Yakası’nda bu konseptteki projeler arasında öne çıkıyor. 2 milyon 160 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ÇamlıYaka Konakları’nda 169 metrekare ila 321 metrekare arasında 3+1, 4+1 veya 5+1 tipi daireler yer alıyor.

