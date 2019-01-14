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Efsanenin oğlu Galatasaray'a yeşil ışı yaktı

Efsanenin oğlu Galatasaray'a yeşil ışı yaktı

Galatasaray'ın efsanesi Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, "Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem." dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 09:40 - Güncelleme: 14-01-2019 09:40

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Viitorul'un kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ianis Hagi, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem." dedi.

İstanbul doğumlu olduğunu hatırlatan Ianis, kendisini yarı Türk hissettiğini ifade etti.

''KENDİMİ GELİŞTİRDİM''
2018 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğinin altını çizen Ianis Hagi, "Benim için olağanüstü bir yıldı. Bir sene önce Fiorentina'dan doğrudan buraya kampa transfer olarak geldim. Bana göre çok iyi bir karar aldım. Çünkü Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamadım. Burada ise çok iyi bir dönem geçirdim ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERİM''
Şu an Viitorul da mutlu olduğunu ancak kariyeri için bir adım atmak istediğini vurgulayan Ianis, "Türkiye'de doğmuş olduğum için Türkiye'de oynamak da isterim ama ne olacağını zaman gösterecek." diye konuştu.

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Kaynak : AA

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