Efsane oyuncunun karısı ifşa etti 'Kocam o oyuncuyla eş cinsel ilişki yaşadı'

ABD'li efsane komedyen Richard Pyror'un dul eşi Jennifer Lee, 1970'li yıllarda oyuncu Marlon Brando ve eşi Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Bu ifşa dünya basının büyük bir skandala yol açtı. Daha önce eş cinsel ilişki iddiaları ortalarda dolansa da en et açıklama bu şekilde gelmiş oldu.
Jennifer Lee TMZ'ye yaptığı açıklamada "1970'li yıllardı! Uyuşturucu gırla gidiyordu. Yeterli derecede kokain aldıysanız bir radyatörü bile düzebilirdiniz ve ertesi sabah radyatöre çiçek yollayabilirdiniz. Richard, Marlon Brando ile yaşadığı cinsel ilişki için hiçbir zaman utanç duymadı" açıklamasını yaptı.
Müzisyen Quincy Jones da Vulture'e verdiği röportajda Marlon Brando ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı 'Marlon Brando hayatımda gördüğüm en çekici pislikti. Her şeyi becerirdi. Ama her şeyi. James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye...'
Marlon Brando kimdir? 1924 Doğumlu ünlü Amerika‘lı oyuncu. Hollywood‘a method oyunculuğunu tanıtmış ve yarattığı asi genç ekolü ile dönemine damgasını vurmuştur. Gençliğinde olduğu kadar olgunluk döneminde de başarılı rollere imza atmıştır. Bunlardan en çok yankı uyandıranı “Godfather” filmindeki Don Vito Corleone karakteridir. 8 kere Oscar‘a aday olan ünlü oyuncu iki kez “En İyi Erkek Oyuncu Oscarı“nı almaya hak kazanmıştır. Hayatı boyunca ailevi sorunlar yaşadı. Annesi bir alkolikti, kızı 1995’te intihar etti ve oğlu kız kardeşinin sevgilisini öldürmekten cinayetle yargılandı. 1 Temmuz2004‘de Los Angeles‘taki bir hastanede akciğer yetmezliğinden öldü.
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