Efsane oyuncunun karısı ifşa etti 'Kocam o oyuncuyla eş cinsel ilişki yaşadı'

The Godfather filmi ile tanınan dünyaca ünlü oyuncu Marlon Brando'nun kendisi gibi oyuncu Richard Pryor ile eş cinsel ilişki yaşadığını eşi ifşa etti.

ABD'li efsane komedyen Richard Pyror'un dul eşi Jennifer Lee, 1970'li yıllarda oyuncu Marlon Brando ve eşi Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Bu ifşa dünya basının büyük bir skandala yol açtı. Daha önce eş cinsel ilişki iddiaları ortalarda dolansa da en et açıklama bu şekilde gelmiş oldu.





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Jennifer Lee TMZ'ye yaptığı açıklamada "1970'li yıllardı! Uyuşturucu gırla gidiyordu. Yeterli derecede kokain aldıysanız bir radyatörü bile düzebilirdiniz ve ertesi sabah radyatöre çiçek yollayabilirdiniz. Richard, Marlon Brando ile yaşadığı cinsel ilişki için hiçbir zaman utanç duymadı" açıklamasını yaptı. Twitter

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Müzisyen Quincy Jones da Vulture'e verdiği röportajda Marlon Brando ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı 'Marlon Brando hayatımda gördüğüm en çekici pislikti. Her şeyi becerirdi. Ama her şeyi. James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye...'

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