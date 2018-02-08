Efsane oyuncunun karısı ifşa etti 'Kocam o oyuncuyla eş cinsel ilişki yaşadı'

The Godfather filmi ile tanınan dünyaca ünlü oyuncu Marlon Brando'nun kendisi gibi oyuncu Richard Pryor ile eş cinsel ilişki yaşadığını eşi ifşa etti.

Efsane oyuncunun karısı ifşa etti 'Kocam o oyuncuyla eş cinsel ilişki yaşadı'

ABD'li efsane komedyen Richard Pyror'un dul eşi Jennifer Lee, 1970'li yıllarda oyuncu Marlon Brando ve eşi Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Bu ifşa dünya basının büyük bir skandala yol açtı. Daha önce eş cinsel ilişki iddiaları ortalarda dolansa da en et açıklama bu şekilde gelmiş oldu.


16
Efsane oyuncunun karısı ifşa etti 'Kocam o oyuncuyla eş cinsel ilişki yaşadı'

Jennifer Lee TMZ'ye yaptığı açıklamada "1970'li yıllardı! Uyuşturucu gırla gidiyordu. Yeterli derecede kokain aldıysanız bir radyatörü bile düzebilirdiniz ve ertesi sabah radyatöre çiçek yollayabilirdiniz. Richard, Marlon Brando ile yaşadığı cinsel ilişki için hiçbir zaman utanç duymadı" açıklamasını yaptı.

26
Efsane oyuncunun karısı ifşa etti 'Kocam o oyuncuyla eş cinsel ilişki yaşadı'

Müzisyen Quincy Jones da Vulture'e verdiği röportajda Marlon Brando ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı 'Marlon Brando hayatımda gördüğüm en çekici pislikti. Her şeyi becerirdi. Ama her şeyi. James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye...'

36
Efsane oyuncunun karısı ifşa etti 'Kocam o oyuncuyla eş cinsel ilişki yaşadı'

Marlon Brando kimdir? 1924 Doğumlu ünlü Amerika‘lı oyuncu. Hollywood‘a method oyunculuğunu tanıtmış ve yarattığı asi genç ekolü ile dönemine damgasını vurmuştur. Gençliğinde olduğu kadar olgunluk döneminde de başarılı rollere imza atmıştır. Bunlardan en çok yankı uyandıranı “Godfather” filmindeki Don Vito Corleone karakteridir. 8 kere Oscar‘a aday olan ünlü oyuncu iki kez “En İyi Erkek Oyuncu Oscarı“nı almaya hak kazanmıştır. Hayatı boyunca ailevi sorunlar yaşadı. Annesi bir alkolikti, kızı 1995’te intihar etti ve oğlu kız kardeşinin sevgilisini öldürmekten cinayetle yargılandı. 1 Temmuz2004‘de Los Angeles‘taki bir hastanede akciğer yetmezliğinden öldü.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat