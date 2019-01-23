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Efsane kulüpten şok karar! Ligden çekildiler

Efsane kulüpten şok karar! Ligden çekildiler

Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz gruptaki kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 08:37 - Güncelleme: 23-01-2019 08:37

Gazişehir Gaziantep FK'nın bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Moussa Sow'u transfer ettiğin gün, şehrin diğer takımı Gaziantepspor Kulübü, TFF 2.Lig'de kalan maçlarına çıkmayacakları ve ligden çekildiklerini açıkladı.

İşte 50 yıllık tarihi kulüpten yapılan açıklama;
Bilindiği üzere Kulübümüz geçmiş yönetimlerin bırakmış olduğu ağır borç yükü nedeni ile FIFA tarafından yabancı Futbolcu ve Takımlarına yapılmayan ödemelerden dolayı çok sayıda eksi puan cezası ve son olarak bir alt lige düşürülme cezası almıştır.

''ŞAİBELİ OLAYLARA KARIŞMADIK''
Gaziantepspor’umuz 50 Yıllık tarihi ile Gaziantep Şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında hiçbir şaibeli olaylara karışmadan onurlu bir şekilde temsil etmiştir. Ancak gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması ağır yenilgiler ile Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor’umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına Kulübümüz TFF 2.Lig Beyaz grup kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır.

KULÜP KAPATILMAYACAK
Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; Lig’den çekilme kararı Kulübümüzün kapatılacağı bir karar kesinlikle değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir proje ile yapılanmaya giderek, Gaziantepspor’umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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