Efsane isimleri yetiştiren 2 takım yok olma yolunda

4 büyüklere ve diğer takımlara birçok yıldız futbolcu kazandırmayı başarmış Türkiye'nin köklü takımlarından Gaziantepspor ve Manisaspor şu anda 2. Lig'de düşme hattındalar.

Efsane isimleri yetiştiren 2 takım yok olma yolunda

Süper Lig'de yıllarca kendisine yer bulmuş Gaziantepspor ve Manisaspor, şu anda ikinci ligden bile düşmenin eşiğindeler. Son 30 yılda Türk futboluna önemli isimler katmayı başaran Gaziantepspor'un durumu kötüye gidiyor.

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Efsane isimleri yetiştiren 2 takım yok olma yolunda

Fatih Tekke, Oktay Derelioğlu, İbrahim Toraman, Cenk Tosun, Elvir Boliç, İsmail Köybaşı, Erhan namlı, Ekrem Dağ, Bekir İrtegün, Ayhan Akman, Tabata ve daha birçok ismi Türkiye futboluna kazandıran Gaziantepspor, yok olmanın eşiğine gelmiş durumda.

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Efsane isimleri yetiştiren 2 takım yok olma yolunda

Manisaspor ise, Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan ve Hakan Balta gibi milli futbolcularıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Süper Lig'in bir dönem vazgeçilmez ismi olan Manisaspor da Gaziantepspor'la aynı durumda.

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Efsane isimleri yetiştiren 2 takım yok olma yolunda

İki takım da şu an 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ediyor. Gaziantepspor 1 Manisaspor ise -5 puanda.

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