Efsane isimleri yetiştiren 2 takım yok olma yolunda

Manisaspor ise, Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan ve Hakan Balta gibi milli futbolcularıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Süper Lig'in bir dönem vazgeçilmez ismi olan Manisaspor da Gaziantepspor'la aynı durumda.