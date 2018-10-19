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Efsane isimden Arda'ya: Türkiye'ye tatile bile gelme

Efsane isimden Arda'ya: Türkiye'ye tatile bile gelme

Kasımpaşa'nın hocası Mustafa Denizli, Berkay'la yaşadığı kavga sonrası hakkında dava açılan ve 12,5 yıl hapsi istenen Arda Turan için ''Arda Turan'ın yüzüne de söyledim, 'Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir.'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 09:55 - Güncelleme: 19-10-2018 09:55

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, TGRT Haber'de yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programında Arda Turan'la ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Eski öğrencisi hakkında konuşan Denizli, ''Nobre'nin benimle ilgili 'Çalıştığım en iyi teknik adam' demesinin en önemli nedeni; bana güvenmesi ve adil karar verdiğime inanması. Sportif direktör, ünvan olarak teknik adamın üzerinde görülen bir ünvan. Bu teknik adamın üzerindeki ünvan, taşıyan ki tecrübesiyle, bilgisiyle, tespitleriyle benden daha iyi durumda olabilir mi! Eğer olursa zaten başımızın üzerinde yeri var.'' dedi.

''ŞAMPİYONLUK KELİMESİ BASKI YARATIR''
Ligdeki zirve yarışını değerlendiren Denizli, ''Biz ligde diğer takımların rakibi olmak pozisyonundayız. Yani diğerleri, şampiyonluk yaşamış takımlar, biz onlara rakip olabilirsek zaten olağanüstü bir başarı yakalamış oluruz. Fakat, şampiyonluk kelimesi işin içine girdiği zaman bu müthiş bir baskı yaratır. Bu manada biz önümüzdeki diğer takımların biraz gerisindeyiz. Telafi edilmeyecek bir durum mu, asla değil. Ben yıllarca o yarışın içinde olmuş birisiyim.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'YE TATİLE BİLE GELME''
Arda Turan'la şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya da değinen tecrübeli hoca, ''Arda Turan'ın yüzüne de söyledim, 'Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir. Cenk de Türkiye'ye gelmesin. Kariyeri gerileyecekse gelmesin.'' ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 10:48 Gitti Ispanya da sifir basari ile dondu,millet ustune guldu 4 sene oynadi bir tek kelime Ispanyolca ogrenemedi,geldi Turkiye de siyaset yapti millete "Evet" deyin diye reklam yapti.babasi yasinda adama saldirdi,evli kadina sarkti,silahla mekan basti.Boyle bir sporcu kimin idelu olur,hangi ilkeye yakisir?

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