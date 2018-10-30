Efsane ikili geliyor! İşte Fener'in hoca adayları

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Hollandalı Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Basında yer alan haberlerde yönetimin yerli-yabancı konusunda ikiye bölündüğü iddia edildi. Başkan Ali Koç'un önünde geniş bir listenin yer aldığını belirten Akşam gazetesine göre taraftarların istediği isimler arasında öne çıkanlar Zico-Alex ikilisi ya da Ersun Yanal. Comolli'nin listesinin tepesinde ise Blanc isminin yer aldığı belirtiliyor.
İLK HEDEF KORKUT: AMK'ya göre ise yönetimi ikiye bölen yerli mi yabancı mı tartışmasına son noktayı Başkan Ali Koç koyacak. Kanarya'nın patronunun aklındaki ilk isimse Tayfun Korkut. Diğer adaylar ise Lenonardo Jardim, Sinisa Mihajlovic, Zlatko Dalic ve Ersun Yanal.
ADAY ÇOK ACELE YOK: Fanatik Gazetesinin haberine göre Başkan Ali Koç ikinci bir facia yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin içerisinde ise yerli-yabancı kararsızlığı sürüyor.
İŞTE O LİSTE: Fotomaç gazetesinde göre yönetim yerli, Comolli ise yabancı hoca arayışına yoğunlaştı. Yönetimin üzerinde durduğu isimlerin başında Tayfun Korkut, Sergen Yalçın ve Erol bulut geliyor. Fransız direktörün favori ismi ise Jardim.
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