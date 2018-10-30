Efsane ikili geliyor! İşte Fener'in hoca adayları

Phillip Cocu ile yolların ayırmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevi için basında yer alan isim listesi oldukça kabarık. İşte o liste...

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Hollandalı Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Basında yer alan haberlerde yönetimin yerli-yabancı konusunda ikiye bölündüğü iddia edildi. Başkan Ali Koç'un önünde geniş bir listenin yer aldığını belirten Akşam gazetesine göre taraftarların istediği isimler arasında öne çıkanlar Zico-Alex ikilisi ya da Ersun Yanal. Comolli'nin listesinin tepesinde ise Blanc isminin yer aldığı belirtiliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

İLK HEDEF KORKUT: AMK'ya göre ise yönetimi ikiye bölen yerli mi yabancı mı tartışmasına son noktayı Başkan Ali Koç koyacak. Kanarya'nın patronunun aklındaki ilk isimse Tayfun Korkut. Diğer adaylar ise Lenonardo Jardim, Sinisa Mihajlovic, Zlatko Dalic ve Ersun Yanal. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

ADAY ÇOK ACELE YOK: Fanatik Gazetesinin haberine göre Başkan Ali Koç ikinci bir facia yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin içerisinde ise yerli-yabancı kararsızlığı sürüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11