Efsane haline gelmiş komik tweetler

Twitter'da gündem genellikle ağırdır. Haberler, toplumsal olaylar, kavgalar derken kafayı dağıtmak birbirinden eğlenceli sayfaları takip etmek de fayda var..

Twitter'da gündem genellikle ağırdır. Haberler, toplumsal olaylar, kavgalar derken kafayı dağıtmak birbirinden eğlenceli sayfaları takip etmek de fayda var.. Twitter'da fenomen olmuş, yüzlerce retweet almış birbirinden komik ve eğlenceli tiwitleri derledik...

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Twitter'da gündem genellikle ağırdır. Haberler, toplumsal olaylar, kavgalar derken kafayı dağıtmak birbirinden eğlenceli sayfaları takip etmek de fayda var.. Twitter'da fenomen olmuş, yüzlerce retweet almış birbirinden komik ve eğlenceli tiwitleri derledik...

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2 28

Twitter'da gündem genellikle ağırdır. Haberler, toplumsal olaylar, kavgalar derken kafayı dağıtmak birbirinden eğlenceli sayfaları takip etmek de fayda var.. Twitter'da fenomen olmuş, yüzlerce retweet almış birbirinden komik ve eğlenceli tiwitleri derledik...

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3 28