Efsane futbolcunun eşinin çıplak fotoğrafları internete sızdı

Telefonlarında çıplak fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor. Korsanların yeni hedefi Kate del Castillo'ydu. Meksika futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo'nun eşinin açık seçik fotoğrafları, ele geçirildi. Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladılar. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Kate del Castillo'nun konuyla alakalı ne diyeceği merak konusu.