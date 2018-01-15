Efsane futbolcunun eşinin çıplak fotoğrafları internete sızdı

Efsane futbolcunun eşinin çıplak fotoğrafları internete sızdı

Telefonlarında çıplak fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor. Korsanların yeni hedefi Kate del Castillo'ydu. Meksika futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo'nun eşinin açık seçik fotoğrafları, ele geçirildi. Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladılar. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Kate del Castillo'nun konuyla alakalı ne diyeceği merak konusu.

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Efsane futbolcunun eşinin çıplak fotoğrafları internete sızdı

Meksika basınında büyük ses getiren Kate del Castillo'nun telefonu hackerlarının kurbanı olması akıllara diğer ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları da internete sızar mı sorusunu akıllara getirdi.

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Efsane futbolcunun eşinin çıplak fotoğrafları internete sızdı

Hatırlanacağı gibi daha önce de ABD’li kadın file bekçisi Hope Solo’nun özel fotoğrafları hacklenerek internette yayınlanmıştı.

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Efsane futbolcunun eşinin çıplak fotoğrafları internete sızdı

İşte çok konuşulan fotoğraflar...

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