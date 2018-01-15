Efsane futbolcunun eşinin çıplak fotoğrafları internete sızdı

Telefonlarında çıplak fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor. Korsanların yeni hedefi Kate del Castillo'ydu. Meksika futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo'nun eşinin açık seçik fotoğrafları, ele geçirildi. Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladılar. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Kate del Castillo'nun konuyla alakalı ne diyeceği merak konusu.
Meksika basınında büyük ses getiren Kate del Castillo'nun telefonu hackerlarının kurbanı olması akıllara diğer ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları da internete sızar mı sorusunu akıllara getirdi.
Hatırlanacağı gibi daha önce de ABD’li kadın file bekçisi Hope Solo’nun özel fotoğrafları hacklenerek internette yayınlanmıştı.
İşte çok konuşulan fotoğraflar...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER