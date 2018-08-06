Efsane dönüyor! İşte Çocuklar Duymasın'ın yayın tarihi

Ekranların uzun soluklu fenomen dizisi “Çocuklar Duymasın” yeni bölümleri ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Çocuklar Duymasın yeni sezona yeni karakterleriyle geliyor. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna ünlü youtuber Buse Sinem İren katılmıştı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU: Havuç’un eşi Simay karakterine hayat verecek olan Buse Sinem İren’in yanı sıra katılacak olan diğer karakterler şimdiden merak konusu oldu. Çocuklar Duymasın`ın yayın tarihi belli oldu! Efsane dizi geri dönüyor. Çocuklar Duymasın 15 Ağustos Çarşamba Kanal D’de.