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Efsane doktor Türk bayrağıyla uğurlandı

Efsane doktor Türk bayrağıyla uğurlandı

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından "Kolsuz Agop" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 17:33 - Güncelleme: 17-02-2018 17:33

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından "Kolsuz Agop"un Cenaze törenine Kotoğyan'ın ailesi, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile aralarında meslektaşları, arkadaşları, öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Tören öncesi Agop Kotoğyan'ın eşi Suzan, oğlu Garen, kızı Darphin Kotoğyan ve diğer aile fertleri kilise girişinde taziyeleri kabul etti. Aileye başsağlığı dileğinde bulunanların oluşturduğu kuyruk kilisenin önündeki sokağa taştı.Törenin ardından tabutun üzerine Türk bayrağı konuldu.

Episkopos Sahak Maşalyan'ın yönettiği cenaze töreninin ardından Kotoğyan, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

13 yaşındayken çalıştığı gümüş atölyesinde bir kolunu kaybettikten sonra tıp fakültesini bitirip Türkiye'nin en önemli dermatoloji uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Kotoğyan, 13 Şubat Salı günü kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.Prof. Dr. Agop Kotoğyan, bir kolu olmadığı için halk arasında "Kolsuz Agop" olarak biliniyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Şubat 2018 19:14 Allah Rahmet eylesin. Çok iyi bir doktor. İyi bir insan ülkesi için çalışan birisi idi. Cildiye kitabı yokken Türkçe cildiye kitabı yazan ve Türk doktorlarının kullanımına sunan gerçek bir değer idi. Benim hocam olmadın ama yazdığın kitapla hepimizin hocası oldun. Vatanı için çalışan bir vatansever idi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Saygılar sayın hocam. Dr.Muhittin DEMİRKASIMOĞLU

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