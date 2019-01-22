Efsane bir görüntü! ABD'de babası gözaltına alınan bebeğin yaptığına bakın

ABD'de kayıtlara giren gözaltı olayında efsane bir görüntü çekildi. Babası ellerini kaldırıp polise teslim olunca, bebek araçtan indi ve aynen onun gibi ellerini kaldırıp polise doğru yürüdü.

Efsane bir görüntü! ABD'de babası gözaltına alınan bebeğin yaptığına bakın

ABD'nin konuştuğu olay Florida eyaletinin Tallahassee kentinde kamera kayıtlarına yansıdı. Polis bir aracı soygun ihbarı üzerine sıkıştırdı. Araçta bir baba ve 2 çocuğu vardı. Polisler silah doğrultunca baba elleri havada teslim olarak onlara doğru yürüdü. İşte o anda kayıtlara efsane bir görüntü takıldı.

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Efsane bir görüntü! ABD'de babası gözaltına alınan bebeğin yaptığına bakın

Bir alışveriş merkezinde soygun ihbarı ve zanlılardan birinin kemerinde silah olduğu uyarısı üzerine AVM'nin park yerine araçlarıyla gelen silahlı polisler, aldıkları ihbara uyan kamyoneti hem önden hem arkadan çevirerek durdurdu.

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Efsane bir görüntü! ABD'de babası gözaltına alınan bebeğin yaptığına bakın

Polisler araca silahlarını doğrultarak önde oturan iki zanlının inmesini emretti. Araçtaki kişi indi ve ellerini havaya kaldırarak polise doğru yürüdü. Polis onu kelepçelerken araçtan küçük bir baş göründü.

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Efsane bir görüntü! ABD'de babası gözaltına alınan bebeğin yaptığına bakın

Babasının araçtan inip ellerini kaldırarak polislere yürümesini izleyen bebek beklenmedik bir hareket yaptı. Görüntüler polis aracının kamerasına yansıdı.
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