Efsane bir görüntü! ABD'de babası gözaltına alınan bebeğin yaptığına bakın

ABD'nin konuştuğu olay Florida eyaletinin Tallahassee kentinde kamera kayıtlarına yansıdı. Polis bir aracı soygun ihbarı üzerine sıkıştırdı. Araçta bir baba ve 2 çocuğu vardı. Polisler silah doğrultunca baba elleri havada teslim olarak onlara doğru yürüdü. İşte o anda kayıtlara efsane bir görüntü takıldı.
Bir alışveriş merkezinde soygun ihbarı ve zanlılardan birinin kemerinde silah olduğu uyarısı üzerine AVM'nin park yerine araçlarıyla gelen silahlı polisler, aldıkları ihbara uyan kamyoneti hem önden hem arkadan çevirerek durdurdu.
Babasının araçtan inip ellerini kaldırarak polislere yürümesini izleyen bebek beklenmedik bir hareket yaptı. Görüntüler polis aracının kamerasına yansıdı.
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