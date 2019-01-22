Efsane bir görüntü! ABD'de babası gözaltına alınan bebeğin yaptığına bakın

ABD'nin konuştuğu olay Florida eyaletinin Tallahassee kentinde kamera kayıtlarına yansıdı. Polis bir aracı soygun ihbarı üzerine sıkıştırdı. Araçta bir baba ve 2 çocuğu vardı. Polisler silah doğrultunca baba elleri havada teslim olarak onlara doğru yürüdü. İşte o anda kayıtlara efsane bir görüntü takıldı.

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