Efecan Şenolsun kimdir dizileri ablası Melisa Şenolsun ile birlikte...

Efecan Şenosun kimdir, Elit İşcan'ı taciz etti mi soruları bugün magazin basınında gündemde. Yaşayamayanlar dizi setindeki oyuncu arkadaşı Elit İşcan'ı 2 kez taciz ettiği söylenen Efecan Şenosun hakkında çıkan taciz haberlerini yalanlasa da tüm dikktleri üzerine çekti, hayatı merak edildi. Aynı zamanda oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşi olan Efecan Şenosun hakkında merak edilenler ve Elit İşcan'ı taciz iddialarının aslı haberimizde.

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR: Efecan Şenolsun 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duydu. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra ‘Güneşi Beklerken’de oynadı. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ‘Kocan Kadar Konuş’ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

ELİT İŞCAN KİMDİR: Elit İşcan 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı.

İlk olarak başrolünü oynadığı Hayat Var ve Mustang filmleriyle tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

Elit İşcan kimdir kaç yaşında taciz olayındaki gizli detay