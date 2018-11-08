  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Edward Snowden'in Kaşıkçı cinayeti iddiası olay oldu

Edward Snowden'in Kaşıkçı cinayeti iddiası olay oldu

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, İsrailli yazılım firması NSO Group'a ait bir casus programının, geçen ay İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı takip etmek için kullanıldığını iddia etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 08:18 - Güncelleme: 08-11-2018 08:18

Rusya'da "bilinmeyen bir yerden" İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen konferansa video konferans yoluyla katılan Edward Snowden, dünyadaki casus yazılımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MUHALİFLERİ TAKİP PROGRAMI
Snowden, İsrailli NSO Group gibi bazı yazılım firmalarının hükümetlere sattıkları casusluk programlarının muhalifleri takip etmek için kullanıldığını belirtti.

Kaşıkçı cinayetine de değinen Snowden, "Suudiler, Kaşıkçı'nın randevu alması nedeniyle konsolosluğa gideceğini elbette biliyordu ama nasıl onun niyetini ve planları bilebiliyorlardı?" diye sordu.

KAŞIKÇI'NIN KANADA'DAKİ BİR ARKADAŞININ TELEFONUNA YÜKLENDİ
Cinayete ilişkin daha önce de dile getirilen bir iddiayı tekrarlayan Snowden, Kaşıkçı'nın Kanada'da sürgünde olan bir arkadaşının telefonuna NGO'ya ait Pegasus isimli casus programının yüklendiğini ileri sürdü.

Arkadaşının telefonuna yüklenen program sayesinde Suudilerin Kaşıkçı hakkında bilgi topladığı iddiasında bulunan Snowden, "Gerçek şu ki onlar (Suudiler), İsrailli şirket tarafından yazılan bir program sayesinde onun (Kaşıkçı) birkaç arkadaşını takibe aldı." ifadesini kullandı.

Kanada'daki The Citizen Lab isimli araştırma grubunun Kaşıkçı cinayetinden bir gün önce yayımladığı rapora göre, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olan ve Kanada'da yaşayan Suudi Arabistan yönetimine muhalif aktivist Ömer Abdulaziz'in telefonuna geçen yaz Pegasus casusluk programının yüklendiği tespit edilmişti.

Cep telefonlarının neredeyse sınırsız gözetimine izin veren Pegasus programı "dünyanın en güçlü mobil casus yazılım uygulaması" olarak gösteriliyor.

2013'TE SKANDALI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
NSA'nın gizli bilgilerini 2013'te basına sızdıran Edward Snowden, siber casusluk skandalına yol açmıştı. Snowden, ABD istihbaratının tüm dünyada milyonlarca kişinin internet ve telefon kayıtlarını izlediğini ortaya çıkarmış, ülkesinde adil yargılanmayacağı inancıyla ABD'yi terk etmişti. Rusya'ya sığınan Snowden'a 2020'ye kadar bu ülkede oturum izni verilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Edward Snowden'in Kaşıkçı cinayeti iddiası olay oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ihsan 08 Kasım 2018 09:22 zaten melun ısrail karışmadan bu pislikler olmaz yahudinin işi hep melunluk allah kahretsin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro