Edvina Sponza ifşası! Demet Şener'e iç çamaşırını yollamış olay ifade

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın boşanmasına sebep olan Edvina Sponza meğer neler yapmıp neler. Demet Şener'in Edvina Sponza’ya açtığı 500 Bin TL’lik manevi tazminat davasında verilen ifadeler olay. Sponza zarf içinde iç çamaşırını ve çıplak fotoğraflarını yollamış.

Edvina Sponza ifşası! Demet Şener'e iç çamaşırını yollamış olay ifade

Demet Şener, yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza’ya açtığı 500 Bin TL’lik manevi tazminat davasına devam edildi. Demet Şener’in evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği, Edvina Sponza’ya açtığı 500 Bin liralık manevi tazminat davasına devam edildi. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Şener avukatlarıyla katılırken, duruşmaya katılmayan davalı Edvina Sponza’yı avukatları temsil etti.

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Edvina Sponza ifşası! Demet Şener'e iç çamaşırını yollamış olay ifade

“Zarf içerisinde kadın iç çamaşırları ve bir not geldi” : Duruşmada Şener ve Sponza’nın tanıkları dinlenildi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Şener’in spor hocası Eftan Metin ” 2016 Eylül ayında evde Demet’e spor dersi verdiğim sırada kapı çalındı ve bir zarf içerisinde kadın iç çamaşırları ve bir not geldi. Notta ‘Bunları yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir’ yazıyordu. Demet bunu gördüğünde fenalaştı, çocuklar görmesin diye evdeki çalışanla çocukları yukarı gönderdik” dedi.

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Edvina Sponza ifşası! Demet Şener'e iç çamaşırını yollamış olay ifade

10 yıldan beri Demet’in özel spor hocası olduğunu kaydeden Metin, “Evlerinde iken yine Edvina Sponza’nın Demet’in tabletine ve Enis Şener’in telefonuna gönderdiği çıplak fotoğrafları gördüm. Örnek aile düzenleri vardı. Olay karşısında çok şaşırdım” diye konuştu.

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Edvina Sponza ifşası! Demet Şener'e iç çamaşırını yollamış olay ifade

Duruşmada daha sonra tanık olarak dinlenilen Şener’in ağabeyi Enis Şener ise, “Edvina Sponza bana telefonla ulaşarak İbrahim’le ilişkisinin olduğunu ve ispatlarını ileteceğini söyledi. Bu ispatları Demet’e göstermemi istedi. Whatsap üzerinden İbrahim’le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi. Yazışmalarda İbrahim’in Demet’ten ayrılması gerektiği, İbrahim’le evleneceklerini ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı şeklinde mesajlar vardı. İbrahim’le çektiği fotoğrafları attı. İbrahim’in kendisine aldığı hediyeleri gösterdi” diye konuştu.

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