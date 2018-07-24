Edis'ten Emina Jahovic'e: Deli bir kadın

Edis ve Emina Jahovic’in düet yaptığı ‘Güzelliğine’ adlı şarkı bugün yayına girdi. Nihat Odabaşı’nın İstanbul ve Tekirdağ’da 48 saatte çektiği klipte, 50 kişilik bir ekip çalıştı. Teklifin Emina’dan geldiğini söyleyen Edis, “Bu şarkının içinde güzel bir dostluk olduğunu belirtti.

O kimyayı insanlar hissedecek. Emina deli dolu bir kadın... İşini iyi yapan, profesyonel bir sanatçı... Makedonya’da kayıtları yaparken, Ona olan ilgiye şaşırdım” dedi.

''TÜRKİYE'DE ŞARKICILIK YAPMAK İSTEMİYORUM''

Türkiye’de şarkıcılık yapmak istemediğini söyleyen Jahovic ise, “Hem aksanımdan dolayı hem de Mustafa sanatçı olduğu için kendi sınırımda kalmak istedim. Ama çok güzel bir parça geldi, Darko Dimitrov’dan... Edis, beğendiğim bir şarkıcı ve Türkiye’de isim yapabilecek biri. Çok iyi bir insan ve tatlı bir çocuk. Bence, Türk müzik piyasasını değiştirecek. Onunla birlikte çıkış yapmak istedim” şeklinde konuştu.